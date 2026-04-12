PVF-CAND vẫn chưa thể “đổi vận” dù đã thay tướng. Dưới thời HLV Trần Tiến Đại, đội bóng ngành Công an trải qua 3 trận liên tiếp không thắng, lần lượt thua CA TP.HCM, Ninh Bình và hòa Becamex TP.HCM 1-1.

Dẫu vậy, những tín hiệu tích cực đã phần nào xuất hiện. PVF-CAND thi đấu quyết tâm hơn, tạo ra không ít cơ hội nhưng lại thiếu sắc bén ở khâu dứt điểm. Việc không tận dụng được thời cơ khiến họ tiếp tục lún sâu trong cuộc đua trụ hạng đầy áp lực.

Trong bối cảnh mùa giải bước vào giai đoạn quyết định, mỗi trận đấu với PVF-CAND đều mang ý nghĩa sống còn. Đội bóng này buộc phải tự cứu mình nếu không muốn rơi vào tình thế nguy hiểm.

Thử thách tiếp theo của PVF-CAND là cuộc đối đầu với CAHN – đội đang dẫn đầu bảng xếp hạng. Với phong độ hủy diệt, đặc biệt là chiến thắng 5-1 trước Đà Nẵng, CAHN được đánh giá vượt trội. Đây sẽ là trận đấu cực kỳ khó khăn với PVF-CAND.