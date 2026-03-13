Hà Nội FC vừa có chiến thắng ấn tượng trước CAHN trong trận derby Thủ đô, qua đó tiếp thêm động lực cho cuộc đua ở nhóm đầu bảng. Đoàn quân của HLV Harry Kewell không chỉ trình diễn lối chơi đẹp mắt mà còn cho thấy bản lĩnh ở những thời điểm quan trọng. Dù khoảng cách với ngôi đầu vẫn khá xa, Hà Nội FC vẫn nuôi hy vọng cải thiện vị trí khi mùa giải bước vào giai đoạn quyết định.

Ở vòng đấu tới, đội bóng Thủ đô sẽ tiếp đón SLNA trên sân nhà với mục tiêu giành trọn 3 điểm. Nếu giành chiến thắng và Ninh Bình không thể thắng CAHN, Hà Nội FC hoàn toàn có cơ hội rút ngắn khoảng cách với nhóm dẫn đầu.

Tuy nhiên, SLNA không phải đối thủ dễ bị đánh bại. Đội bóng xứ Nghệ đang có phong độ ấn tượng với ba chiến thắng liên tiếp, trong đó nổi bật là chiến thắng 4-1 trước Thể Công ngay tại Hàng Đẫy. Dù vậy, xét về lực lượng và kinh nghiệm, Hà Nội FC vẫn được đánh giá nhỉnh hơn. Vì thế, SLNA sẽ cần sự thận trọng nếu muốn rời Thủ đô với kết quả thuận lợi.