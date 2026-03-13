HLV Kim Sang Sik chậm nhịp

Theo kế hoạch ban đầu, HLV Kim Sang Sik dự kiến công bố danh sách tuyển Việt Nam vào ngày 12/3, tức trước khi vòng 16 của V-League khởi tranh.

Thế nhưng đến thời điểm này, danh sách chính thức vẫn chưa được công bố. Thay vào đó, những thông tin liên quan đến lực lượng tuyển Việt Nam tập trung lần này mới chỉ dừng ở mức tổng hợp sơ bộ từ các CLB.

Thông tin danh sách tuyển Việt Nam lúc này mới được công bố từ các CLB có những cầu thủ được gọi

Theo nhiều nguồn tin, khả năng cao danh sách chính thức của tuyển Việt Nam chỉ được công bố sau khi vòng 16 V-League khép lại. Khi đó, HLV Kim Sang Sik cùng các cộng sự sẽ có thêm dữ liệu về phong độ, thể trạng cũng như tình hình chấn thương của các cầu thủ. Điều này giúp hạn chế tối đa những thay đổi bất đắc dĩ, như từng xảy ra ở các đợt tập trung trước.

Vì đâu?

Có hai lý do khiến HLV Kim Sang Sik chưa vội công bố danh sách tuyển Việt Nam gặp Malaysia và Bangladesh trong đợt tập trung FIFA Days diễn ra ở tháng 3/2026.

Trước hết, yếu tố an toàn về lực lượng là điều dễ thấy nhất. Nếu danh sách được công bố trước vòng 16 V-League, nguy cơ phải điều chỉnh vì chấn thương là hoàn toàn có thể xảy ra.

Trong khi đó, HLV Kim Sang Sik và các cộng sự vẫn thận trọng

Chỉ cần một vài biến số, BHL buộc phải bổ sung hoặc thay thế, kéo theo nhiều xáo trộn không cần thiết. Vì vậy, chờ thêm một vòng đấu để công bố cũng là lựa chọn hợp lý.

Lý do thứ hai lại nằm ở khía cạnh chiến lược và… dư luận. Những thông tin rò rỉ ban đầu cho thấy, danh sách sơ bộ của tuyển Việt Nam có thể xuất hiện một vài gương mặt gây tranh cãi.

Có lẽ HLV Kim Sang Sik vẫn đang có những tính toán lại cho bản danh sách của mình, thay vì vội vàng chốt hạ ngay lập tức. Việc xuất hiện những thông tin về việc ông triệu tập tới 5 thủ môn, hay điền tên những cầu thủ như Đinh Thanh Bình (người chưa thực sự bùng nổ trong thời gian qua) cho thấy, vị thuyền trưởng tuyển Việt Nam đang có những toan tính chiến thuật rất riêng. Nhưng cũng có thể, đó là cách để ông thăm dò phản ứng từ dư luận và giới chuyên môn.

Trong bóng đá, sức ép từ truyền thông và người hâm mộ là có thật. Những cái tên lọt vào danh sách thường tạo ra những làn sóng tranh luận trái chiều.

Việc chưa công bố chính thức có thể là một “khoảng lặng” chiến thuật để HLV Kim Sang Sik có thêm thông tin tham khảo, cân nhắc giữa tiếng nói từ chuyên môn và kỳ vọng từ người hâm mộ, từ đó đưa ra quyết định sáng suốt và vững vàng, tốt nhất cho tập thể.

Vì thế, việc HLV Kim Sang Sik chưa vội “mở bài” cho đợt tập trung mới của tuyển Việt Nam có thể không phải là dấu hiệu của sự chậm trễ, mà là một bước đi tính toán kỹ lưỡng, dù trận đấu gặp Malaysia vào cuối tháng 3 kết quả không còn quá nặng nề sau phán quyết từ CAS.