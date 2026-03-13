Hà Nội FC đang cho thấy quyết tâm rất cao trong cuộc đua vô địch LPBank V-League, ngay cả khi bị đội đầu bảng bỏ xa tới 11 điểm. Ở vòng trước, đội bóng Thủ đô đánh bại CAHN 2-1, mang tới nhiều sự tự tin với đoàn quân của HLV Harry Kewell.

Ở trận đấu đó, Hoàng Hên tỏa sáng với cú đúp, không chỉ giúp Hà Nội FC giành chiến thắng quan trọng mà còn ghi điểm với HLV Kim Sang Sik trước ngày hội quân của tuyển Việt Nam.

Vòng này, Hà Nội FC tiếp đón đối thủ được đánh giá là "vừa miếng" SLNA. Dù đội bóng xứ Nghệ đang có phong độ tốt thời gian gần đây, nhưng họ vẫn chưa phải là đối thủ của đội chủ sân Hàng Đẫy.

Hoàng Hên đang có phong độ cao.

Trên sân nhà, Hà Nội FC chắc chắn lựa chọn lối chơi tấn công, thậm chí đánh phủ đầu để giải quyết bàn thắng sớm. Ngoài Hoàng Hên, đội chủ nhà còn có nhiều cầu thủ có thể làm khó hàng phòng ngự SLNA, có thể kể tới Tuấn Hải, Hai Long, Văn Quyết...

Dĩ nhiên Hoàng Hên và các đồng đội không thể chủ quan bởi SLNA đang có chuỗi 3 trận thắng liên tiếp, trong đó bất ngờ đánh bại Thể Công Viettel 4-1 ngay trên sân Hàng Đẫy. Đội khách có thể chơi phòng ngự phản công để hướng tới mục tiêu 1 điểm.

Ở hai trận còn lại trong ngày 13/3, SHB Đà Nẵng tiếp đón HAGL, trong khi Thép Xanh Nam Định hướng tới chiến thắng thú 3 liên tiếp dưới thời HLV Vũ Hồng Việt khi gặp đội bóng đang gặp nhiều khó khăn là Thanh Hóa.