Nam Định đang dần lấy lại sự tự tin sau chuỗi trận không thành công trước đó. Hai chiến thắng liên tiếp, trong đó có trận thắng may mắn trên sân PVF-CAND ở vòng 15, đã giúp đội bóng thành Nam vươn lên vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng với 18 điểm.

Dù cơ hội cạnh tranh ngôi vô địch gần như không còn, thầy trò HLV Vũ Hồng Việt vẫn có thể hướng đến mục tiêu lọt vào Top 5 nếu duy trì phong độ hiện tại.

Ở vòng đấu tới, Nam Định tiếp đón Thanh Hóa trên sân Thiên Trường với mục tiêu giành trọn 3 điểm. Đây cũng là cơ hội để đội bóng thành Nam “đòi lại” những gì đã bỏ lỡ ở lượt đi, khi họ từng tạo ra nhiều cơ hội nhưng không thể giành chiến thắng, thậm chí Xuân Son còn đá hỏng phạt đền ở những phút cuối.

Trong khi đó, Thanh Hóa bước vào trận đấu với nhiều khó khăn khi đang đứng thứ 12 với 13 điểm. Đội bóng xứ Thanh không chỉ lép vế về lực lượng mà còn chưa được FIFA gỡ án cấm chuyển nhượng, khiến HLV Mai Xuân Hợp gặp nhiều thách thức trong chuyến làm khách này.





