Đội hình xuất phát Nam Định vs Thanh Hóa

Nam Định: Nguyên Mạnh (26), Văn Vĩ (17), Lucas Alves (4), Văn Tới (5), Kevin Phạm Ba (93), Văn Đạt (19), Percy Tau (22), Hoàng Anh (88), Caio Cesar (10), Ti Phông (39), Xuân Son (14).

Thanh Hóa: Y Êli Niê (30), Bá Tiến (7), Văn Lợi (15), Đình Huyên (16), Ngọc Hà (29), Odilzhon (77), Ngọc Tân (34), Văn Tùng (17), Damoth (22), Ngọc Mỹ (24), Rimario (11)

vleague vong 16.jpeg

*Bấm F5 để tiếp tục cập nhật những diễn biến trực tiếp bóng đá Nam Định vs Thanh Hóa...

13/03/2026 | 18:03

3'

Lợi thế sân nhà, cùng đội hình chất lượng hơn, Thép Xanh Nam Định không giấu giếm ý đồ chơi tấn công ngay từ đầu trận.

Thu gọn
13/03/2026 | 18:00

18h01

Trọng tài chính Nguyễn Mạnh Hải thổi còi cho trận đấu được bắt đầu.

Thu gọn
13/03/2026 | 17:55

17h55

Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu.

Thu gọn
13/03/2026 | 17:40

Đội hình xuất phát Nam Định vs Thanh Hóa

nam dinh vs thanh hoa.jpg
Thu gọn
13/03/2026 | 16:32

Nhận định trước trận

Nam Định đang dần lấy lại sự tự tin sau chuỗi trận không thành công trước đó. Hai chiến thắng liên tiếp, trong đó có trận thắng may mắn trên sân PVF-CAND ở vòng 15, đã giúp đội bóng thành Nam vươn lên vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng với 18 điểm.

Dù cơ hội cạnh tranh ngôi vô địch gần như không còn, thầy trò HLV Vũ Hồng Việt vẫn có thể hướng đến mục tiêu lọt vào Top 5 nếu duy trì phong độ hiện tại.

Ở vòng đấu tới, Nam Định tiếp đón Thanh Hóa trên sân Thiên Trường với mục tiêu giành trọn 3 điểm. Đây cũng là cơ hội để đội bóng thành Nam “đòi lại” những gì đã bỏ lỡ ở lượt đi, khi họ từng tạo ra nhiều cơ hội nhưng không thể giành chiến thắng, thậm chí Xuân Son còn đá hỏng phạt đền ở những phút cuối.

Trong khi đó, Thanh Hóa bước vào trận đấu với nhiều khó khăn khi đang đứng thứ 12 với 13 điểm. Đội bóng xứ Thanh không chỉ lép vế về lực lượng mà còn chưa được FIFA gỡ án cấm chuyển nhượng, khiến HLV Mai Xuân Hợp gặp nhiều thách thức trong chuyến làm khách này.
 
 
 

Thu gọn
13/03/2026 | 16:20

Thông tin lực lượng

Nam Định đang có đủ lực lượng tốt nhất của họ.

Thanh Hóa đang mất đến 2 cầu thủ do nhận đủ 3 thẻ vàng là Huỳnh Minh Đoàn và Lê Văn Thắng.

Thu gọn
13/03/2026 | 16:10

Bảng xếp hạng V-League 2025/26

Ảnh màn hình 2026 03 08 lúc 21.22.03.jpg
Thu gọn