Trực tiếp bóng đá HAGL vs Hải Phòng: Điểm tựa Pleiku Trực tiếp bóng đá HAGL vs Hải Phòng, thuộc khuôn khổ vòng 2 LPBank V-League 2026/27, sân vận động Pleiku, lúc 17h hôm nay (13/19).

Hà Tĩnh tiếp đón Đồng Nai tại vòng đấu V.League với mục tiêu tìm kiếm chiến thắng đầu tiên, nhưng đội chủ nhà được dự báo sẽ gặp không ít khó khăn trước đối thủ đang có sự quyết tâm cao.

Sau những trận đấu đầu mùa, Hà Tĩnh chưa thể tạo ra màn trình diễn như kỳ vọng. Đội bóng núi Hồng cần cải thiện khả năng tấn công, đặc biệt là sự hiệu quả trong những tình huống quyết định, nếu muốn giành trọn 3 điểm trên sân nhà.

Bên kia chiến tuyến, Đồng Nai bước vào trận đấu với tinh thần hưng phấn sau những kết quả tích cực. Đội bóng này sở hữu lối chơi giàu tính chiến đấu, không ngại tranh chấp và thường gây nhiều khó khăn cho các đối thủ được đánh giá cao hơn.

Lợi thế sân nhà giúp Hà Tĩnh có thêm sự tự tin, nhưng Đồng Nai chắc chắn sẽ nhập cuộc với sự thận trọng và quyết tâm cao. Đây được xem là màn so tài cân bằng, nơi khả năng tận dụng cơ hội và sự tập trung trong phòng ngự có thể quyết định kết quả cuối cùng. Một chiến thắng sẽ là cú hích quan trọng cho tham vọng của cả hai đội trong mùa giải mới.

Đội hình dự kiến Hà Tĩnh vs Đồng Nai

Hà Tĩnh: Thanh Tùng, Viết Triều, Helerson, Duy Thường, Văn Huy, Trung Nguyên, Antonio, Trọng Hoàng, Tiến Đạt, Charles Atshimene, Daniel Passira.

Đồng Nai: Văn Phong, Văn Khoa, Vulic, Ngọc Đức, Hữu Tuấn, Tiến Dụng, Tấn Sinh, Văn Đức, Ngọc Lâm, Tự Nhân, Ivan.

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