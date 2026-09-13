HAGL sẽ tiếp đón Hải Phòng tại vòng đấu V.League với mục tiêu giành chiến thắng đầu tiên, nhưng thử thách dành cho đội bóng phố Núi được dự báo không hề đơn giản.

HAGL đang trải qua giai đoạn khó khăn khi chưa có được sự ổn định về phong độ. Lối chơi của đội bóng này vẫn dựa nhiều vào khả năng kiểm soát bóng, tuy nhiên hiệu quả trong khâu tấn công và sự chắc chắn ở hàng phòng ngự vẫn là những vấn đề cần cải thiện.

Trong khi đó, Hải Phòng luôn được đánh giá là đối thủ khó chịu nhờ lối chơi giàu tốc độ, tinh thần chiến đấu cao cùng khả năng tổ chức phản công sắc bén. Đội bóng đất Cảng cũng thường gây ra nhiều khó khăn cho HAGL trong những lần đối đầu gần đây.

Lợi thế sân nhà có thể giúp HAGL thêm tự tin, nhưng Hải Phòng chắc chắn không dễ dàng để đội chủ nhà áp đặt thế trận. Cuộc đối đầu này được dự báo sẽ diễn ra cân bằng, quyết liệt và có thể được quyết định bởi những khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân.