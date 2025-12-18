HAGL bước vào cuộc tiếp đón CAHN trong bối cảnh chịu sức ép lớn ở cuộc đua trụ hạng. Đội bóng phố núi hiện đứng thứ 12 với 8 điểm, chỉ hơn đội cuối bảng SHB Đà Nẵng đúng 1 điểm, nhưng khoảng cách với nhóm giữa bảng lại không quá xa. Nếu giành trọn 3 điểm, thầy trò HLV Lê Quang Trãi hoàn toàn có thể tạo bước ngoặt quan trọng trên bảng xếp hạng.

Tuy nhiên, thử thách dành cho HAGL là vô cùng nặng nề khi đối thủ CAHN đang đạt phong độ cao và nuôi tham vọng cạnh tranh ngôi đầu. Đội bóng ngành công an sở hữu lực lượng vượt trội, lối chơi ổn định và hiệu suất ấn tượng với 7 chiến thắng sau 9 vòng.

Dù bị đánh giá thấp hơn, HAGL vẫn có cơ sở để hy vọng khi Pleiku luôn là điểm tựa đặc biệt. Đội bóng phố núi từng đánh bại Viettel và cầm hòa Nam Định, Hà Nội ngay trên sân nhà. Với CAHN, sự thận trọng là điều bắt buộc nếu không muốn trả giá trước một HAGL đang ở thế chân tường.