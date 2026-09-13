Cả HAGL và Hải Phòng đều có sự khởi đầu không như mong đợi ở vòng 1 LPBank V-League. Nếu như HAGL nhận thất bại 0-4 trước Thép Xanh Nam Định thì Hải Phòng thúc thủ 1-4 trước Ninh Bình trên sân nhà.

Điểm chung của hai đội ở trận thua này là hàng thủ mắc nhiều sai lầm, trong khi hàng công có ít phương án tạo nên sự đột biến. Đây cũng là điều dễ hiểu bởi cả HAGL và Hải Phòng đều không có lực lượng mạnh, thậm chí mất nhiều cầu thủ trụ cột so với mùa giải trước.

Với Hải Phòng, đội bóng này còn chia tay HLV Chu Đình Nghiêm sau nhiều năm dẫn dắt. Sự thay đổi vị trí thuyền trưởng khiến đội chủ sân Lạch Tray có thể gặp nhiều khó khăn ở chặng đường sắp tới.

HAGL thúc thủ 0-4 ở trận ra quân trước Thép Xanh Nam Định. Ảnh: VPF

Trở về sân nhà, HAGL đang rất quyết tâm trong trận tiếp đón Hải Phòng. Trước đối thủ được đánh giá là vừa sức, đội bóng của bầu Đức hướng tới chiến thắng đầu tiên ở mùa giải năm nay.

Trong 5 trận gần đây, HAGL thắng 3 trận, hoà 1 trận khi đối đầu với Hải Phòng. Đặc biệt sân nhà luôn mang tới lợi thế với HAGL, thậm chí đóng vai trò quan trọng trong mục tiêu trụ hạng của đội bóng phố Núi ở những mùa giải vừa qua.

Làm tất cả để giành chiến thắng, nhưng HAGL không dễ đánh bại Hải Phòng, không phải vì đối thủ mạnh, mà bản thân thầy trò HLV Quang Trãi đang thiếu vũ khí thực sự nguy hiểm. Vì vậy, việc tận dụng cơ hội, mắc ít sai lầm sẽ là yếu tố mang tới 3 điểm cho cả hai đội ở trận đấu ngang sức, ngang tài này.

Ở trận đấu còn lại, Đồng Nai sau trận ra quân thua 0-2 trước Thể Công Viettel, đang rất quyết tâm giành ít nhất 1 điểm trong chuyến làm khách tại Hà Tĩnh. Cũng như trận trước, Công Phượng chính là niềm hy vọng của đội tân binh V-League.