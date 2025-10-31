Ở trận sớm vòng 9 V.League 2025/26, HAGL sẽ tiếp đón đương kim vô địch Thép Xanh Nam Định trên sân Pleiku. Đây là cuộc đấu không chỉ mang ý nghĩa điểm số mà còn là thử thách bản lĩnh cho cả hai đội đang chật vật tìm lại phong độ.

Sau chiến thắng đầu tiên trước Thể Công Viettel ở vòng 8, HAGL đang hừng hực khí thế. Dù lực lượng mỏng và lối chơi còn hạn chế, thầy trò HLV Vũ Duy Thường vẫn cho thấy sự tiến bộ rõ rệt với hàng phòng ngự chắc chắn và những pha phản công sắc bén.

Trong khi đó, Nam Định đang chìm trong khủng hoảng khi không thắng 5 trận liên tiếp và vừa chia tay HLV Vũ Hồng Việt.

Lực lượng sứt mẻ nghiêm trọng khiến đội khách gặp khó cả công lẫn thủ. Họ cũng có thành tích tệ hại tại Pleiku với 11 trận chưa biết thắng. Với lợi thế sân nhà và tinh thần đang lên, HAGL có cơ hội lớn để giữ lại ít nhất 1 điểm, thậm chí là 3 điểm trọn vẹn.