Cứ sau mỗi mùa giải vật lộn trụ hạng, người hâm mộ SLNA và HAGL lại nuôi hy vọng về một ngày mai tươi sáng, ít nhất là thoát cảnh sống trong sợ hãi.

Thế nhưng, thực tế phũ phàng vẫn đeo bám hai đội bóng giàu truyền thống. Hiện tại, HAGL đang chôn chân ở vị trí áp chót với vỏn vẹn 2 điểm, trong khi SLNA khá hơn đôi chút với 4 điểm ít ỏi.

Thành tích bết bát buộc HLV Phan Như Thuật phải chia tay đội bóng quê hương, nhường lại ghế nóng cho người cũ Nguyễn Huy Hoàng. Lãnh đạo xứ Nghệ kỳ vọng, sau quãng thời gian lùi lại học hỏi, Huy Hoàng sẽ trưởng thành hơn trên sa bàn.

Bài kiểm tra đầu tiên của ông là chuyến làm khách được coi như “chung kết ngược” trước HAGL. Trận đấu này không chỉ quyết định ai thoát khỏi đáy bảng, mà còn định hình cả hành trình sinh tử trong cuộc chiến trụ hạng đầy khốc liệt.