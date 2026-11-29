Xã Bá Thước phát huy giá trị nghề truyền thống gắn với phát triển sinh kế Phát huy lợi thế về nguồn nguyên liệu bản địa và bản sắc văn hóa dân tộc, xã Bá Thước (Thanh Hóa) hướng tới phát triển ngành nghề nông thôn gắn với tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho đồng bào vùng cao.

Hải Phòng tiếp đón Thể Công Viettel lúc 18h00 ngày 29/11, thuộc vòng 9 V.League 2026/27, với mục tiêu giành chiến thắng để cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng.

Sau thất bại 1-2 trước Nam Định, Hải Phòng trở về sân Lạch Tray với 10 điểm sau tám vòng. Đội chủ nhà thiếu Nguyễn Hữu Thái Bảo vì án treo giò nhưng vẫn kỳ vọng vào khả năng ghi bàn của Milan Makarić và Joel Tagueu.

Trong khi đó, Thể Công Viettel đang trải qua giai đoạn khó khăn, chỉ có 6 điểm và chưa thắng trong năm trận gần nhất.

Dù giữ sạch lưới hai trận liên tiếp, đội bóng áo lính vẫn bế tắc trên hàng công. Khuất Văn Khang và Ribamar được kỳ vọng tạo khác biệt.

Lợi thế sân nhà giúp Hải Phòng được đánh giá nhỉnh hơn, nhưng hàng thủ chắc chắn của Thể Công Viettel có thể khiến trận đấu diễn ra giằng co.

Đội hình dự kiến Hải Phòng vs Thể Công Viettel

Hải Phòng: Nguyễn Văn Toản, Nguyễn Ngọc Tú, Esteban Orozco, Đặng Tuấn Phong, Nguyễn Vũ Tín, Nguyễn Hữu Sơn, Joseph Mpande, Lê Mạnh Dũng, Hồ Minh Dĩ, Milan Makarić, Joel Tagueu

Thể Công Viettel: Nguyễn Văn Việt, Phạm Trung Hiếu, Kyle Colonna, Lucas, Phan Tuấn Tài, André Luiz, Paulinho Curuá, Nguyễn Hữu Nam, Hernandes, Khuất Văn Khang, Ribamar

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