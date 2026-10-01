Đội hình dự kiến

Indonesia: Paes, Verdonk, Diks, Baggott, Hubner, Tjoe-A-On, Lee Baker, Pelupessy, Jenner, Romeny, James.

Bangladesh: Srabon, Choudhury, Tariq Kazi, Zayyan Ahmed, Saad Uddin; Sohel Rana, Shamit Shome, Fahamedul Islam, Shakil Topu, Ali Wahid, Rakib Hossain.

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01/10/2026 | 14:51

17h30

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Dàn sao Indonesia tập luyện trước trận - Ảnh: T.I
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01/10/2026 | 14:51

17h

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