Trực tiếp bóng đá Malaysia vs Singapore, thuộc lượt trận cuối bảng A FIFA ASEAN Cup 2026, sân Si Jalak Harupat, Bandung, lúc 19h30 hôm nay 01/10.
VietNamNet giới thiệu link xem trực tiếp bóng đá Indonesia vs Bangladesh, trong khuôn khổ FIFA ASEAN Cup 2026 lúc 19h30 ngày 1/10.
Đội hình dự kiến
Indonesia: Paes, Verdonk, Diks, Baggott, Hubner, Tjoe-A-On, Lee Baker, Pelupessy, Jenner, Romeny, James.
Bangladesh: Srabon, Choudhury, Tariq Kazi, Zayyan Ahmed, Saad Uddin; Sohel Rana, Shamit Shome, Fahamedul Islam, Shakil Topu, Ali Wahid, Rakib Hossain.
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01/10/2026 | 14:51
17h30
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01/10/2026 | 14:51
17h
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