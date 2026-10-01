Thứ Năm, 01/10/2026 - 17:52

Trực tiếp bóng đá Indonesia vs Bangladesh: FIFA ASEAN Cup 2026

Sự kiện: FIFA ASEAN Cup 2026

VietNamNet trực tiếp bóng đá Indonesia vs Bangladesh diễn ra lúc 19h30 ngày 1/10 trên sân Gelora Bung Karno, thuộc khuôn khổ FIFA ASEAN Cup 2026.