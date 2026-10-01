VietNamNet giới thiệu link xem trực tiếp bóng đá Indonesia vs Bangladesh, trong khuôn khổ FIFA ASEAN Cup 2026 lúc 19h30 ngày 1/10.
Link xem trực tiếp Indonesia vs Bangladesh
Link xem trực tiếp trên FPT Play: https://fptplay.vn/su-kien/indonesia-bangladesh-6abcc0a815dc9d2fa840fab1?event=event&type=highlight
Link xem trực tiếp trên TV360: https://tv360.vn
Đội hình dự kiến
Indonesia: Paes, Verdonk, Diks, Baggott, Hubner, Tjoe-A-On, Lee Baker, Pelupessy, Jenner, Romeny, James.
Bangladesh: Srabon, Choudhury, Tariq Kazi, Zayyan Ahmed, Saad Uddin; Sohel Rana, Shamit Shome, Fahamedul Islam, Shakil Topu, Ali Wahid, Rakib Hossain.
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