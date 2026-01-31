Đội hình ra sân

Leeds: Darlow, Joe Rodon, Struijk, Gudmundsson, Ampadu, Gruev, Bogle, James Justin, Stach, Aaronson, Calvert-Lewin.

Arsenal: Raya, Timber, Saliba, Gabriel Magalhaes, Hincapie, Zubimendi, Rice, Havertz, Saka, Trossard, Gyokeres.

* Trực tiếp bóng đá - liên tục cập nhật và chỉnh sửa

Lịch thi đấu
Vòng 24
31/01/2026 22:00:00 Leeds - Arsenal
31/01/2026 22:00:00 Brighton - Everton
31/01/2026 22:00:00 Wolves - Bournemouth
01/02/2026 00:30:00 Chelsea - West Ham
01/02/2026 03:00:00 Liverpool - Newcastle
01/02/2026 21:00:00 Manchester United - Fulham
01/02/2026 21:00:00 Nottingham Forest - Crystal Palace
01/02/2026 21:00:00 Aston Villa - Brentford
01/02/2026 23:30:00 Tottenham - Manchester City
03/02/2026 03:00:00 Sunderland - Burnley
31/01/2026 | 22:02

22h

Trận đấu bắt đầu.

Thu gọn
31/01/2026 | 21:22

21h

G__uVbDXgAAP_yw.jpg
Đội hình ra sân Leeds: Ảnh: LUFC
G__vRPNXgAAJ_nX.jpg
Đội hình ra sân Arsenal: Ảnh: AFC
Thu gọn
31/01/2026 | 10:29

20h20

G_193rDXoAEhQmk.jpg
G_7RbxaWsAEOzew.jpg
Cầu thủ hai đội sẵn sàng cho trận đấu - Ảnh: AFC
Thu gọn
31/01/2026 | 10:28

20h

Thông tin lực lượng

Leeds: Jaka Bijol chấn thương. Gudmundsson và Daniel James có thể tái xuất.

Arsenal: Declan Rice và Merino trở lại sau án treo giò. Timber và Saliba sẵn sàng xung trận. 

Leeds United vs Arsenal.jpg
Arsenal sẽ có chuyến làm khách khó khăn - Ảnh: Khelnow
Thu gọn