Đội hình ra sân
Leeds: Darlow, Joe Rodon, Struijk, Gudmundsson, Ampadu, Gruev, Bogle, James Justin, Stach, Aaronson, Calvert-Lewin.
Arsenal: Raya, Timber, Saliba, Gabriel Magalhaes, Hincapie, Zubimendi, Rice, Havertz, Saka, Trossard, Gyokeres.
|Lịch thi đấu
|Vòng 24
|31/01/2026 22:00:00
|Leeds - Arsenal
|31/01/2026 22:00:00
|Brighton - Everton
|31/01/2026 22:00:00
|Wolves - Bournemouth
|01/02/2026 00:30:00
|Chelsea - West Ham
|01/02/2026 03:00:00
|Liverpool - Newcastle
|01/02/2026 21:00:00
|Manchester United - Fulham
|01/02/2026 21:00:00
|Nottingham Forest - Crystal Palace
|01/02/2026 21:00:00
|Aston Villa - Brentford
|01/02/2026 23:30:00
|Tottenham - Manchester City
|03/02/2026 03:00:00
|Sunderland - Burnley
31/01/2026 | 22:02
22h
Trận đấu bắt đầu.
31/01/2026 | 21:22
21h
31/01/2026 | 10:29
20h20
31/01/2026 | 10:28
20h
Thông tin lực lượng
Leeds: Jaka Bijol chấn thương. Gudmundsson và Daniel James có thể tái xuất.
Arsenal: Declan Rice và Merino trở lại sau án treo giò. Timber và Saliba sẵn sàng xung trận.
