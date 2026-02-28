Đội hình dự kiến
Leeds: Darlow; Justin, Rodon, Struijk; Bogle, Ampadu, Gruev, Gudmundsson; Stach, Aaronson; Calvert-Lewin.
Man City: Donnarumma; Nunes, Dias, Guehi, Ait-Nouri; Rodri, O'Reilly; Bernardo, Foden; Semenyo, Haaland.
* Trực tiếp bóng đá - liên tục cập nhật và chỉnh sửa
|Lịch thi đấu
|Vòng 28
|28/02/2026 19:30:00
|Bournemouth - Sunderland
|28/02/2026 22:00:00
|Burnley - Brentford
|28/02/2026 22:00:00
|Liverpool - West Ham
|28/02/2026 22:00:00
|Newcastle - Everton
|01/03/2026 00:30:00
|Leeds - Manchester City
|01/03/2026 21:00:00
|Manchester United - Crystal Palace
|01/03/2026 21:00:00
|Fulham - Tottenham
|01/03/2026 21:00:00
|Brighton - Nottingham Forest
|01/03/2026 23:30:00
|Arsenal - Chelsea
28/02/2026 | 11:15
22h30
Thu gọn
28/02/2026 | 11:14
22h
Thông tin lực lượng
Leeds: Noah Okafor là trường hợp chấn thương duy nhất.
Man City: Josko Gvardiol , Kovacic, Jeremy Doku vắng mặt vì chấn thương.
Thu gọn