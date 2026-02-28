Đội hình dự kiến

Leeds: Darlow; Justin, Rodon, Struijk; Bogle, Ampadu, Gruev, Gudmundsson; Stach, Aaronson; Calvert-Lewin.

Man City: Donnarumma; Nunes, Dias, Guehi, Ait-Nouri; Rodri, O'Reilly; Bernardo, Foden; Semenyo, Haaland.

Lịch thi đấu
Vòng 28
28/02/2026 19:30:00 Bournemouth - Sunderland
28/02/2026 22:00:00 Burnley - Brentford
28/02/2026 22:00:00 Liverpool - West Ham
28/02/2026 22:00:00 Newcastle - Everton
01/03/2026 00:30:00 Leeds - Manchester City
01/03/2026 21:00:00 Manchester United - Crystal Palace
01/03/2026 21:00:00 Fulham - Tottenham
01/03/2026 21:00:00 Brighton - Nottingham Forest
01/03/2026 23:30:00 Arsenal - Chelsea
HCMbGF7bkAAb6Kx.jpg
HCMcNhpWYAALoB5.jpg
Dàn sao Man City chuẩn bị cho trận đấu - Ảnh: MCFC
Thông tin lực lượng

Leeds: Noah Okafor là trường hợp chấn thương duy nhất.

Man City: Josko Gvardiol , Kovacic, Jeremy Doku vắng mặt vì chấn thương.

1772246943472_leeds_vs_man_city_qdeo.jpg
Man City muốn duy trì mạch trận thắng ấn tượng 
