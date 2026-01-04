Đội hình ra sân
Leeds: Perri, Bornauw, Bijol, Struijk, Justin, Stach, Aaronson, Gudmundsson, Gruev, Okafor, Calvert-Lewin.
MU: Lammens; Dalot, Heaven, Martinez, Yoro, Shaw; Casemiro, Ugarte; Dorgu, Cunha; Sesko.
Trực tiếp bóng đá - liên tục cập nhật và chỉnh sửa
|Lịch thi đấu
|Vòng 20
|04/01/2026 19:30:00
|Leeds - Manchester United
|04/01/2026 22:00:00
|Everton - Brentford
|04/01/2026 22:00:00
|Fulham - Liverpool
|04/01/2026 22:00:00
|Newcastle - Crystal Palace
|04/01/2026 22:00:00
|Tottenham - Sunderland
|05/01/2026 00:30:00
|Manchester City - Chelsea
Thông tin lực lượng
Leeds: Apamdu bị treo giò. Sean Longstaff, Joe Rodon và Daniel James chấn thương.
MU: Matthijs de Ligt, Mason Mount, Harry Maguire, Bruno Fernandes và Mainoo chấn thương. Amad, Mbeumo và Mazraoui dự AFCON.
