Đội hình ra sân

Leeds: Perri, Bornauw, Bijol, Struijk, Justin, Stach, Aaronson, Gudmundsson, Gruev, Okafor, Calvert-Lewin.

MU: Lammens; Dalot, Heaven, Martinez, Yoro, Shaw; Casemiro, Ugarte; Dorgu, Cunha; Sesko.

* Trực tiếp bóng đá - liên tục cập nhật và chỉnh sửa

Lịch thi đấu
Vòng 20
04/01/2026 19:30:00 Leeds - Manchester United
04/01/2026 22:00:00 Everton - Brentford
04/01/2026 22:00:00 Fulham - Liverpool
04/01/2026 22:00:00 Newcastle - Crystal Palace
04/01/2026 22:00:00 Tottenham - Sunderland
05/01/2026 00:30:00 Manchester City - Chelsea
04/01/2026 | 18:37

18h15

G90GnlrXsAA5ih7.jpg
Đội hình ra sân Leeds
G90KVBmWoAA500c.jpg
Đội hình ra sân MU
04/01/2026 | 18:36

18h

G90LyMYXMAAD7Ow.jpg
G90LyMUWsAAER5C.jpg
Cầu thủ MU đến sân - Ảnh: MUFC
04/01/2026 | 12:37

17h30

G9mkevOXwAAPOaV.jpg
Leeds vừa có trận hòa quả cảm trên sân Liverpool - Ảnh: LUFC
04/01/2026 | 12:36

17h

Thông tin lực lượng

Leeds: Apamdu bị treo giò. Sean Longstaff, Joe Rodon và Daniel James chấn thương.

MU: Matthijs de Ligt, Mason Mount, Harry Maguire, Bruno Fernandes và Mainoo chấn thương. Amad, Mbeumo và Mazraoui dự AFCON.

Leeds United v Manchester United (1).jpg
MU sẽ có chuyến làm khách khó khăn - Ảnh: Khelnow
