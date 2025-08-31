Đội hình ra sân

Liverpool: Alisson; Szoboszlai, Konate, Van Dijk, Kerkez; Mac Allister, Gravenberch; Salah, Wirtz, Gakpo; Ekitike.

Arsenal: Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Calafiori; Merino, Zubimendi, Rice; Madueke, Gyokeres, Martinelli.

* Trực tiếp bóng đá - liên tục cập nhật và chỉnh sửa

31/08/2025 | 22:20

22h

GzsJXxjX0AE_d8l.jpg
Van Dijk khởi động trước trận - Ảnh: LFC
Thu gọn
31/08/2025 | 22:19

21h30

Gzr6Z2pWsAEyuBB.jpeg
Đội hình ra sân Liverpool - Ảnh: LFC
Gzr6zyMWIAAWh3p.png
Đội hình ra sân Arsenal - Ảnh: AFC
Thu gọn
31/08/2025 | 12:06

20h30

Gzm7BPuWEAAmdYJ.jpg
Gzm7CHKWYAAuy94.jpg
Dàn sao Arsenal tập luyện trước trận - Ảnh: AFC
Thu gọn
31/08/2025 | 12:05

20h

Thông tin lực lượng

Liverpool: Frimpong là trường hợp duy nhất ngồi ngoài.

Arsenal: Odegaard, Bukayo Saka, Havertz, Trossard, Jesus, Ben White và Nogaard vắng mặt vì chấn thương.

sky liverpool arsenal_7005462.jpg
Trận thư hùng đáng được chờ đợi - Ảnh: Sky Sports
Thu gọn