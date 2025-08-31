Đội hình ra sân
Liverpool: Alisson; Szoboszlai, Konate, Van Dijk, Kerkez; Mac Allister, Gravenberch; Salah, Wirtz, Gakpo; Ekitike.
Arsenal: Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Calafiori; Merino, Zubimendi, Rice; Madueke, Gyokeres, Martinelli.
* Trực tiếp bóng đá - liên tục cập nhật và chỉnh sửa
31/08/2025
22h
31/08/2025
21h30
31/08/2025
20h30
31/08/2025
20h
Thông tin lực lượng
Liverpool: Frimpong là trường hợp duy nhất ngồi ngoài.
Arsenal: Odegaard, Bukayo Saka, Havertz, Trossard, Jesus, Ben White và Nogaard vắng mặt vì chấn thương.
