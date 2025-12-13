Đội hình ra sân

Liverpool: Alisson, Joe Gomez, Konate, Van Dijk, Kerkez, Mac Allister, Gravenberch, Wirtz, Szoboszlai, Ekitike, Jones.

Brighton: Verbruggen, Weiffer, Hecke, Dunk, Kadioglu, Baleba, Guruda, Minteh, Rutter, Diego Gomez, Hinshelwood.

* Trực tiếp bóng đá - liên tục cập nhật và chỉnh sửa

Lịch thi đấu
Vòng 16
13/12/2025 22:00:00 Chelsea - Everton
13/12/2025 22:00:00 Liverpool - Brighton
14/12/2025 00:30:00 Burnley - Fulham
14/12/2025 03:00:00 Arsenal - Wolves
14/12/2025 21:00:00 Crystal Palace - Manchester City
14/12/2025 21:00:00 Nottingham Forest - Tottenham
14/12/2025 21:00:00 Sunderland - Newcastle
14/12/2025 21:00:00 West Ham - Aston Villa
14/12/2025 23:30:00 Brentford - Leeds
16/12/2025 03:00:00 Manchester United - Bournemouth
13/12/2025 | 21:35

21h

G8DYV8FWgAI5Zem.jpg
Đội hình ra sân Liverpool - Ảnh: LFC
G8DZroYXEAI8Xpy.jpg
Đội hình ra sân Brighton - Ảnh: BHA
Thu gọn
13/12/2025 | 16:36

20h

Thông tin lực lượng

Liverpool: Cody Gakpo, Giovanni Leoni, Jeremie Frimpong, Federico Chiesa và Wataru Endo vắng mặt vì chấn thương.  Conor Bradley bị treo giò.

Brighton: Stefanos Tzimas, Solly March, Adam Webster, James Milner và Mitoma chấn thương. Khả năng ra sân của Yasin Ayari và Tom Watson còn bỏ ngỏ.

LFC HOME 18.jpg
Trận đấu hứa hẹn hấp dẫn - Ảnh: T.I.A
Thu gọn