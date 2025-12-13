Đội hình ra sân
Liverpool: Alisson, Joe Gomez, Konate, Van Dijk, Kerkez, Mac Allister, Gravenberch, Wirtz, Szoboszlai, Ekitike, Jones.
Brighton: Verbruggen, Weiffer, Hecke, Dunk, Kadioglu, Baleba, Guruda, Minteh, Rutter, Diego Gomez, Hinshelwood.
* Trực tiếp bóng đá - liên tục cập nhật và chỉnh sửa
|Lịch thi đấu
|Vòng 16
|13/12/2025 22:00:00
|Chelsea - Everton
|13/12/2025 22:00:00
|Liverpool - Brighton
|14/12/2025 00:30:00
|Burnley - Fulham
|14/12/2025 03:00:00
|Arsenal - Wolves
|14/12/2025 21:00:00
|Crystal Palace - Manchester City
|14/12/2025 21:00:00
|Nottingham Forest - Tottenham
|14/12/2025 21:00:00
|Sunderland - Newcastle
|14/12/2025 21:00:00
|West Ham - Aston Villa
|14/12/2025 23:30:00
|Brentford - Leeds
|16/12/2025 03:00:00
|Manchester United - Bournemouth
21h
20h
Thông tin lực lượng
Liverpool: Cody Gakpo, Giovanni Leoni, Jeremie Frimpong, Federico Chiesa và Wataru Endo vắng mặt vì chấn thương. Conor Bradley bị treo giò.
Brighton: Stefanos Tzimas, Solly March, Adam Webster, James Milner và Mitoma chấn thương. Khả năng ra sân của Yasin Ayari và Tom Watson còn bỏ ngỏ.