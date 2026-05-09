Đội hình ra sân
Liverpool: Mamardashvili; Jones, Van Dijk, Konate, Kerkez; Gravenberch, Szoboszlai, Mac Allister; Frimpong, Ngumoha; Gakpo.
Chelsea: Jorgensen; Gusto, Colwill, Fofana, Cucurella, Hato, Santos, Caicedo, Fernandez, Palmer, Pedro.
|Lịch thi đấu
|Vòng 36
|09/05/2026 18:30:00
|Liverpool - Chelsea
|09/05/2026 21:00:00
|Sunderland - Manchester United
|09/05/2026 21:00:00
|Brighton - Wolves
|09/05/2026 21:00:00
|Fulham - Bournemouth
|09/05/2026 23:30:00
|Manchester City - Brentford
|10/05/2026 20:00:00
|Nottingham Forest - Newcastle
|10/05/2026 20:00:00
|Burnley - Aston Villa
|10/05/2026 20:00:00
|Crystal Palace - Everton
|10/05/2026 22:30:00
|West Ham - Arsenal
|12/05/2026 02:00:00
|Tottenham - Leeds
Thông tin lực lượng
Liverpool: Mohamed Salah, Hugo Ekitike, Isak, Alisson, Marmashdasvili, Wataru Endo, Giovanni Leoni, Conor Bradley vắng mặt vì chấn thương.
Chelsea: Jamie Gittens, Estevao Willian, Garnacho, Pedro Neto và Jesse Derry chấn thương.
