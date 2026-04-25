Đội hình dự kiến

Liverpool: Woodman; Jones, Konate, Van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Szoboszlai; Salah, Wirtz, Gakpo; Isak.

Crystal Palace: Henderson; Canvot, Richards, Lacroix; Munoz, Hughes, Kamada, Mitchell; Sarr, Johnson; Mateta.

Lịch thi đấu
Vòng 34
25/04/2026 18:30:00 Fulham - Aston Villa
25/04/2026 21:00:00 Liverpool - Crystal Palace
25/04/2026 21:00:00 West Ham - Everton
25/04/2026 21:00:00 Wolves - Tottenham
25/04/2026 23:30:00 Arsenal - Newcastle
28/04/2026 02:00:00 Manchester United - Brentford

25/04/2026 | 08:58

Thông tin lực lượng

Liverpool: Alisson Becker, Giorgi Mamardashvili, Conor Bradley, Giovanni Leoni, Joseph Gomez, Stefan Bajcetic, Wataru Endo, Hugo Ekitiké chấn thương.

Crystal Palace: Adam Wharton, Cheick Oumar Doucouré, Edward Nketiah, Evann Guessand chấn thương.

Liverpool được đánh giá cao hơn
