Đội hình dự kiến
Liverpool: Woodman; Jones, Konate, Van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Szoboszlai; Salah, Wirtz, Gakpo; Isak.
Crystal Palace: Henderson; Canvot, Richards, Lacroix; Munoz, Hughes, Kamada, Mitchell; Sarr, Johnson; Mateta.
* Trực tiếp bóng đá - liên tục cập nhật và chỉnh sửa
|Lịch thi đấu
|Vòng 34
|25/04/2026 18:30:00
|Fulham - Aston Villa
|25/04/2026 21:00:00
|Liverpool - Crystal Palace
|25/04/2026 21:00:00
|West Ham - Everton
|25/04/2026 21:00:00
|Wolves - Tottenham
|25/04/2026 23:30:00
|Arsenal - Newcastle
|28/04/2026 02:00:00
|Manchester United - Brentford
25/04/2026 | 08:58
19h
Thông tin lực lượng
Liverpool: Alisson Becker, Giorgi Mamardashvili, Conor Bradley, Giovanni Leoni, Joseph Gomez, Stefan Bajcetic, Wataru Endo, Hugo Ekitiké chấn thương.
Crystal Palace: Adam Wharton, Cheick Oumar Doucouré, Edward Nketiah, Evann Guessand chấn thương.
Thu gọn