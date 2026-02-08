Đội hình dự kiến
Liverpool: Alisson; Szoboszlai, Konate, Van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Wirtz, Gakpo; Ekitike.
Man City: Donnarumma; Nunes, Guehi, Ake, Ait-Nouri; Rodri, O'Reilly; Cherki, Reijnders, Semenyo; Haaland.
08/02/2026 | 16:44
21h30
21h
Thông tin lực lượng
Liverpool: Joe Gomez, Frimpong, Leoni, Conor Bradley và Alexander Isak chấn thương.
Man City: Josko Gvardiol, Mateo Kovacic, Jeremy Doku, Savinho và John Stones vắng mặt vì chấn thương.
