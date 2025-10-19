Đội hình xuất phát:
Liverpool: Mamardashvili, Van Dijk, Konate, Kerkez, Szoboszlai, Isak, Mac Allister, Salah, Bradley, Gakpo, Gravenberch
MU: Lammens, De Ligt, Harry Maguire, Luke Shaw, Amad Diallo, Bruno Fernandes, Casemiro, Diogo Dalot, Mason Mount, Mbeumo, Cunha
* Trực tiếp bóng đá - liên tục cập nhật và chỉnh sửa
|Lịch thi đấu
|Vòng 8
|19/10/2025 20:00:00
|Tottenham - Aston Villa
|19/10/2025 22:30:00
|Liverpool - Manchester United
|21/10/2025 02:00:00
|West Ham - Brentford
19/10/2025 | 21:33
21h15
19/10/2025 | 21:32
21h15
19/10/2025 | 13:23
20h30
19/10/2025 | 13:22
20h
Thông tin lực lượng
Liverpool: Alisson và Leoni vắng mặt vì chấn thương.
MU: Lisandro Martinez và Mazraoui tiếp tục ngồi ngoài. Khả năng thi đấu của Casemiro và Cunha còn bỏ ngỏ.
