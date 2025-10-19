Đội hình xuất phát:

Liverpool: Mamardashvili, Van Dijk, Konate, Kerkez, Szoboszlai, Isak, Mac Allister, Salah, Bradley, Gakpo, Gravenberch

MU: Lammens, De Ligt, Harry Maguire, Luke Shaw, Amad Diallo, Bruno Fernandes, Casemiro, Diogo Dalot, Mason Mount, Mbeumo, Cunha

Lịch thi đấu
Vòng 8
19/10/2025 20:00:00 Tottenham - Aston Villa
19/10/2025 22:30:00 Liverpool - Manchester United
21/10/2025 02:00:00 West Ham - Brentford
19/10/2025 | 21:33

21h15

MU FC1.jpg
Đội hình xuất phát MU. Ảnh: MUFC
19/10/2025 | 21:32

21h15

Liverpool FC 1.jpg
Đội hình xuất phát Liverpool. Ảnh: LFC
19/10/2025 | 13:23

20h30

G3dGOxxXQAAQVbD.jpg
G3dEm0sWQAAM310.jpeg
Dàn sao MU rèn thể lực trước trận - Ảnh: MUFC
19/10/2025 | 13:22

20h

Thông tin lực lượng

Liverpool: Alisson và Leoni vắng mặt vì chấn thương.

MU: Lisandro Martinez và Mazraoui tiếp tục ngồi ngoài. Khả năng thi đấu của Casemiro và Cunha còn bỏ ngỏ.

8f678fe9 e2c6 4dda af01 2e581e146105_wallpaper 169 en.jpg
MU sẽ có chuyến làm khách khó khăn đến Anfield - Ảnh: Tod
