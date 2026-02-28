Đội hình dự kiến

Liverpool: Alisson; Szoboszlai, Konate, Van Dijk, Kerkez; Mac Allister, Gravenberch; Salah, Wirtz, Gakpo; Ekitike.

West Ham: Hermansen; Wan-Bissaka, Mavropanos, Disasi, Diouf; Fernandes, Magassa; Bowen, Soucek, Summerville; Castellanos.

Lịch thi đấu
Vòng 28
28/02/2026 19:30:00 Bournemouth - Sunderland
28/02/2026 22:00:00 Burnley - Brentford
28/02/2026 22:00:00 Liverpool - West Ham
28/02/2026 22:00:00 Newcastle - Everton
01/03/2026 00:30:00 Leeds - Manchester City
01/03/2026 21:00:00 Manchester United - Crystal Palace
01/03/2026 21:00:00 Fulham - Tottenham
01/03/2026 21:00:00 Brighton - Nottingham Forest
01/03/2026 23:30:00 Arsenal - Chelsea
Dàn sao Liverpool tập luyện trước trận - Ảnh: LFC
Thông tin lực lượng

Liverpool: Bradley, Endo, Frimpong, Isak, Leoni vắng mặt vì chấn thương.

West Ham: Pablo, Fabianski chấn thương.

West Ham sẽ có chuyến làm khách khó khăn - Ảnh: Astro
