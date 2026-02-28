Đội hình dự kiến
Liverpool: Alisson; Szoboszlai, Konate, Van Dijk, Kerkez; Mac Allister, Gravenberch; Salah, Wirtz, Gakpo; Ekitike.
West Ham: Hermansen; Wan-Bissaka, Mavropanos, Disasi, Diouf; Fernandes, Magassa; Bowen, Soucek, Summerville; Castellanos.
* Trực tiếp bóng đá - liên tục cập nhật và chỉnh sửa
|Lịch thi đấu
|Vòng 28
|28/02/2026 19:30:00
|Bournemouth - Sunderland
|28/02/2026 22:00:00
|Burnley - Brentford
|28/02/2026 22:00:00
|Liverpool - West Ham
|28/02/2026 22:00:00
|Newcastle - Everton
|01/03/2026 00:30:00
|Leeds - Manchester City
|01/03/2026 21:00:00
|Manchester United - Crystal Palace
|01/03/2026 21:00:00
|Fulham - Tottenham
|01/03/2026 21:00:00
|Brighton - Nottingham Forest
|01/03/2026 23:30:00
|Arsenal - Chelsea
28/02/2026 | 10:50
20h30
28/02/2026 | 10:47
20h
Thông tin lực lượng
Liverpool: Bradley, Endo, Frimpong, Isak, Leoni vắng mặt vì chấn thương.
West Ham: Pablo, Fabianski chấn thương.
