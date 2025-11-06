CAHN đang đứng trước cơ hội lớn để vươn lên ngôi đầu bảng E, nhưng hai trận hòa liên tiếp trước Macarthur FC và Beijing Guoan khiến thầy trò HLV Mano Polking đánh rơi lợi thế. Dù chơi lấn lướt, tạo nhiều cơ hội, đội bóng công an vẫn tự làm khó mình vì những sai lầm nơi hàng thủ và khả năng dứt điểm kém hiệu quả. Hiện tại, khoảng cách chỉ 3 điểm với đội cuối bảng khiến CAHN phải thi đấu thận trọng nếu không muốn bị loại sớm.

Ở chiều ngược lại, Macarthur FC – đại diện của Australia – chưa thể hiện được phong độ xứng tầm. Họ không sở hữu ngôi sao nổi bật, lối chơi thiếu sáng tạo và đang có chuỗi 4 trận toàn hòa 1-1 trên mọi đấu trường.

Trước trận lượt về, CAHN được đánh giá ngang cơ đối thủ nhưng cần khắc phục điểm yếu cá nhân, đặc biệt là khả năng tận dụng cơ hội của các tiền đạo ngoại như Alan, Artur cùng bộ đôi nội Quang Hải – Đình Bắc nếu muốn giành trọn 3 điểm.