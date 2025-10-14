Trực tiếp bóng đá Việt Nam vs Nepal, thuộc lượt trận thứ tư bảng F vòng loại Asian Cup 2027, sân Thống Nhất, TP.HCM, 19h30 hôm nay (14/10).
Đội hình ra sân dự kiến
Malaysia: Hazmi, Haiqal, Saad, Shamsul, Cools, Laine, Fazail, Corbin-Ong, Aiman, Faiz, Morales.
Lào: Lokphathip, Thapaseut, Somsanith, Siphongphan, Lueanthala, Khounthoumphone, Thongkhamsavath, Wenpaserth, Sangvilay, Souvanny, Bounkong.
Thông tin lực lượng
Lào: Đầy đủ đội hình.
Malaysia: Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Hector Hevel, Imanol Machuca, Gabriel Palmero, Facundo Garces và Rodrigo Holgado bị FIFA cấm thi đấu.
