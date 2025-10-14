Đội hình ra sân dự kiến

Malaysia: Hazmi, Haiqal, Saad, Shamsul, Cools, Laine, Fazail, Corbin-Ong, Aiman, Faiz, Morales.

Lào: Lokphathip, Thapaseut, Somsanith, Siphongphan, Lueanthala, Khounthoumphone, Thongkhamsavath, Wenpaserth, Sangvilay, Souvanny, Bounkong.

* Trực tiếp bóng đá Malaysia vs Lào, những diễn biến chính

14/10/2025 | 13:44

18h30

G24wWpPbUAAToso.jpg
Xếp hạng bảng F sau 3 lượt trận vòng loại Asian Cup 2027 - Ảnh: FAM
Thu gọn
14/10/2025 | 13:44

18h

G3Lyg iaUAApqXL.jpg
G3Lyhw3asAAziDa.jpg
Cầu thủ Malaysia tập luyện trước trận - Ảnh: Malaysia NT
Thu gọn
14/10/2025 | 13:43

17h

Thông tin lực lượng

Lào: Đầy đủ đội hình.

Malaysia: Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Hector Hevel, Imanol Machuca, Gabriel Palmero, Facundo Garces và Rodrigo Holgado bị FIFA cấm thi đấu.

G3MZzacbAAEjyJp.jpg
Malaysia sẽ tái đấu Lào ở Bukit Jalil - Ảnh: FAM
Thu gọn