Việt Nam và Malaysia sẽ bước vào trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026 lúc 20h00 ngày 16/8 trong cuộc đối đầu được dự báo rất quyết liệt. Đây là màn so tài giữa hai đội bóng có nhiều duyên nợ và luôn tạo ra những trận đấu giàu cảm xúc tại khu vực.

Thầy trò HLV Kim Sang Sik quyết giành kết quả thuận lợi trên sân khách - Ảnh: VFF

Tuyển Việt Nam đang có phong độ ấn tượng sau vòng bảng khi đứng đầu bảng A với thành tích thuyết phục, đặc biệt là chiến thắng 3-0 trước Indonesia. Sự chắc chắn trong phòng ngự cùng khả năng phản công hiệu quả là điểm mạnh của đội bóng dưới thời HLV Kim Sang Sik.

Ở chiều ngược lại, Malaysia sở hữu lợi thế sân nhà cùng lối chơi giàu sức mạnh. Đội bóng này thường gây khó khăn bằng khả năng tranh chấp, tốc độ ở hai biên và những tình huống bóng bổng.

Trận bán kết lượt đi được xem là bài kiểm tra bản lĩnh dành cho cả hai đội. Tuyển Việt Nam cần giữ sự tỉnh táo, hạn chế sai lầm và tận dụng tốt cơ hội để tạo lợi thế trước khi trở về sân nhà đá trận lượt về tại Mỹ Đình.

Đội hình dự kiến Malaysia vs Việt Nam

Malaysia: Ghani, Ahmad, Celvin, Shamsui, Danish, Kuzain, Aguero, Haiqal, Sumareh, Paulo Josue, Gunalan.

Việt Nam: Lê Giang, Tiến Anh, Thành Chung, Việt Anh, Xuân Mạnh, Văn Vĩ, Tài Lộc, Hoàng Đức, Thành Long, Hai Long, Đình Bắc.

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