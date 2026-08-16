Việt Nam và Malaysia sẽ bước vào trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026 lúc 20h00 ngày 16/8 trong cuộc đối đầu được dự báo rất quyết liệt. Đây là màn so tài giữa hai đội bóng có nhiều duyên nợ và luôn tạo ra những trận đấu giàu cảm xúc tại khu vực.
Tuyển Việt Nam đang có phong độ ấn tượng sau vòng bảng khi đứng đầu bảng A với thành tích thuyết phục, đặc biệt là chiến thắng 3-0 trước Indonesia. Sự chắc chắn trong phòng ngự cùng khả năng phản công hiệu quả là điểm mạnh của đội bóng dưới thời HLV Kim Sang Sik.
Ở chiều ngược lại, Malaysia sở hữu lợi thế sân nhà cùng lối chơi giàu sức mạnh. Đội bóng này thường gây khó khăn bằng khả năng tranh chấp, tốc độ ở hai biên và những tình huống bóng bổng.
Trận bán kết lượt đi được xem là bài kiểm tra bản lĩnh dành cho cả hai đội. Tuyển Việt Nam cần giữ sự tỉnh táo, hạn chế sai lầm và tận dụng tốt cơ hội để tạo lợi thế trước khi trở về sân nhà đá trận lượt về tại Mỹ Đình.
Đội hình dự kiến Malaysia vs Việt Nam
Malaysia: Ghani, Ahmad, Celvin, Shamsui, Danish, Kuzain, Aguero, Haiqal, Sumareh, Paulo Josue, Gunalan.
Việt Nam: Lê Giang, Tiến Anh, Thành Chung, Việt Anh, Xuân Mạnh, Văn Vĩ, Tài Lộc, Hoàng Đức, Thành Long, Hai Long, Đình Bắc.
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18h10
Phong độ và lịch sử đối đầu
Phong độ Việt Nam: Trong 5 trận gần nhất, Việt Nam thắng 4, hòa 1, thua 0.
Phong độ Malaysia: Trong 5 trận gần nhất, Singapore thắng 3, hòa 0, thua 2.
Lịch sử đối đầu Việt Nam vs Malaysia: Trong 5 trận gặp nhau gần nhất, Việt Nam thắng 5, hòa 0, thua 0.
18h00
18h00
Thông tin lực lượng:
Cả hai đội tuyển Việt Nam và Malaysia đều có lực lượng tốt nhất ở cuộc đối đầu này.