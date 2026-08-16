Trực tiếp bóng đá Malaysia vs Việt Nam: Giành lợi thế sân khách Trực tiếp bóng đá Malaysia vs Việt Nam, thuộc khuôn khổ lượt đi vòng bán kết ASEAN Cup 2026, sân Kuala Lumpur, lúc 20h ngày 16/8 (giờ Hà Nội).

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Trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026 giữa Malaysia và Việt Nam diễn ra lúc 20h00 ngày 16/8, được dự báo sẽ là màn so tài căng thẳng giữa hai đội bóng nhiều duyên nợ.

Tuyển Việt Nam bước vào trận đấu với sự tự tin sau vòng bảng ấn tượng, đặc biệt là chiến thắng 3-0 trước Indonesia. HLV Kim Sang Sik đang xây dựng đội bóng có sự cân bằng giữa phòng ngự chắc chắn và khả năng chuyển trạng thái hiệu quả.

Trong khi đó, Malaysia luôn là đối thủ đầy khó lường ở sân chơi khu vực. Đội bóng này sở hữu nền tảng thể lực tốt, lối chơi quyết liệt và không ngại va chạm. Trên sân nhà, Malaysia chắc chắn sẽ gây sức ép lớn nhằm tạo lợi thế trước trận lượt về.

Đây là cặp đấu được đánh giá khá cân bằng. Việt Nam có kinh nghiệm và sự ổn định, nhưng cần đặc biệt cảnh giác trước khả năng chơi bóng dài, bóng bổng và những tình huống cố định của Malaysia.

Một kết quả hòa hoặc chiến thắng tối thiểu sẽ là lợi thế quan trọng để thầy trò HLV Kim Sang Sik hướng tới trận chung kết ASEAN Cup 2026.

Thông tin lực lượng trận Malaysia vs Việt Nam

Cả hai đội đều có lực lượng tốt nhất ở cuộc đối đầu này.

Đội hình dự kiến trận Malaysia vs Việt Nam

Malaysia: Ghani, Ahmad, Celvin, Shamsui, Danish, Kuzain, Aguero, Haiqal, Sumareh, Paulo Josue, Gunalan.

Việt Nam: Lê Giang, Tiến Anh, Thành Chung, Việt Anh, Xuân Mạnh, Văn Vĩ, Tài Lộc, Hoàng Đức, Thành Long, Hai Long, Đình Bắc.

Video bàn thắng Indonesia 0-3 Việt Nam (nguồn: FPT Play)

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