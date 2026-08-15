"Tuyển Việt Nam chuẩn bị rất tốt cho trận đấu với Malaysia. Ban huấn luyện cùng các cầu thủ luôn dành sự tôn trọng lớn cho đối thủ. Chúng tôi tuân thủ nghiêm ngặt chiến thuật của Ban huấn luyện và nỗ lực hết mình giành chiến thắng dành tặng người hâm mộ", tiền đạo Nguyễn Xuân Son thể hiện sự quyết tâm cao trước trận tuyển Việt Nam vs Malaysia, bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026.

Về điều kiện thi đấu bất lợi trên sân khách (mặt cỏ lá gừng), Xuân Son nói: "Tôi từng có kinh nghiệm thi đấu trên nhiều loại mặt sân khác nhau tại Việt Nam nên điều này không gây ra trở ngại quá lớn. Tôi tin các đồng đội của tôi cũng vậy".

Xuân Son rất tự tin sẽ cùng tuyển Việt Nam đánh bại Malaysia trên sân khách. Ảnh: V.A

Xuân Son khẳng định chiến thắng của tập thể là quan trọng, và anh không quan tâm tới việc phải ghi bao nhiêu bàn trong trận đấu với Malaysia.

"Tôi không đặt nặng áp lực phải chứng tỏ bản thân mà chỉ tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Chiến thắng của tuyển Việt Nam mới là điều quan trọng nhất", Xuân Son nhấn mạnh.

"Trận gặp Malaysia luôn mang đến những cảm xúc đặc biệt. Tuyển Việt Nam đến đây với sự tự tin cùng tinh thần đoàn kết cao nhất. Ban huấn luyện chuẩn bị kỹ cho toàn đội, và tôi tin tuyển Việt Nam thi đấu tốt và đạt được kết quả như mong đợi", Xuân Son chốt lại.

Cuộc đối đầu giữa tuyển Việt Nam vs Malaysia tại bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026 diễn ra vào lúc 20h ngày 16/8.

Xem ASEAN Cup 2026 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn