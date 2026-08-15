Tuyển Việt Nam sẽ chạm trán Malaysia ở trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026 vào lúc 20h00 ngày 16/8, SVĐ SVĐ Kuala Lumpur. Đây là cuộc đối đầu được chờ đợi khi hai đội bóng giàu duyên nợ của khu vực cạnh tranh tấm vé vào chung kết.

Trận đấu này được phát sóng trực tiếp trên các kênh các nền tảng của FPT Play, VTV6, VTV7, VTVgo và TV360. Để phục vụ quý độc giả, VietNamNet cũng sẽ tường thuật trực tiếp trận đấu này.

Tuyển Việt Nam bước vào trận đấu với sự tự tin sau màn trình diễn ấn tượng tại vòng bảng, đặc biệt là chiến thắng 3-0 trước Indonesia. Đội bóng của HLV Kim Sang Sik sở hữu hàng thủ chắc chắn, lối chơi ổn định và khả năng tận dụng cơ hội tốt.

Trong khi đó, Malaysia cũng cho thấy sự tiến bộ với lối chơi giàu thể lực, tốc độ và tinh thần chiến đấu cao. Đội bóng này luôn là đối thủ khó chịu mỗi khi đối đầu Việt Nam.

Với lợi thế sân nhà ở trận lượt về, mục tiêu của tuyển Việt Nam là giành kết quả tích cực trên sân khách. Tuy nhiên, thầy trò HLV Kim Sang Sik cần duy trì sự tập trung, bởi chỉ một sai lầm nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến tấm vé chung kết.

Thông tin lực lượng

Việt Nam: Đầy đủ lực lượng

Malaysia: HLV Tan Cheng Hoe sử dụng đội hình kết hợp giữa các cầu thủ kinh nghiệm và nhiều gương mặt trẻ do AFF Cup 2026 không diễn ra trong FIFA Days. Những Paulo Josué, Endrick dos Santos, Pavithran Gunalan, Wan Kuzain và Sergio Aguero là các nhân tố đáng chú ý.

Đội hình dự kiến Việt Nam vs Malaysia

Việt Nam: Patrik Lê Giang; Phạm Xuân Mạnh, Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Thành Chung; Trương Tiến Anh, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Văn Vĩ; Nguyễn Đình Bắc, Đỗ Hoàng Hên, Nguyễn Xuân Son.

Malaysia: Azri Ghani; Richard Chin, Dominic Tan, Rodney Celvin, Jimmy Raymond; Wan Kuzain, Endrick dos Santos, Sergio Aguero; Pavithran Gunalan, Paulo Josué, Syafiq Ahmad

Phong độ và lịch sử đối đầu Việt Nam vs Malaysia

Phong độ Việt Nam: Trong 5 trận gần nhất, Việt Nam thắng 4, hòa 1, thua 0.

Phong độ Malaysia: Trong 5 trận gần nhất, Singapore thắng 3, hòa 0, thua 2.

Lịch sử đối đầu Việt Nam vs Malaysia: Trong 5 trận gặp nhau gần nhất, Việt Nam thắng 5, hòa 0, thua 0.

Xem ASEAN Cup 2026 trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn