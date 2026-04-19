Đội hình dự kiến

Man City: Donnarumma; Nunes, Khusanov, Guehi, O'Reilly; Rodri, Silva; Semenyo, Cherki, Doku; Haaland.

Arsenal: Raya; White, Saliba, Gabriel, Hincapie; Zubimendi, Rice; Madueke, Eze, Trossard; Gyokeres.

* Trực tiếp bóng đá - liên tục cập nhật và chỉnh sửa

Lịch thi đấu
Vòng 33
19/04/2026 20:00:00 Aston Villa - Sunderland
19/04/2026 20:00:00 Everton - Liverpool
19/04/2026 20:00:00 Nottingham Forest - Burnley
19/04/2026 22:30:00 Manchester City - Arsenal
21/04/2026 02:00:00 Crystal Palace - West Ham
19/04/2026 | 10:50

20h30

Dàn sao Man City tập luyện trước trận - Ảnh: MCFC
Thông tin lực lượng

Man City: Ruben Dias, Josko Gvardiol và John Stones vắng mặt vì chấn thương.

Arsenal: Mikel Merino, Bukayo Saka, Jurrien Timber, Martin Odegaard và Riccardo Calafiori chấn thương. Khả năng ra sân của Madueke còn bỏ ngỏ.

Trận cầu quyết định ngôi vương Ngoại hạng Anh - Ảnh: Khelnow
