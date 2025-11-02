Đội hình dự kiến

Manchester City: Donnarumma; Nunes, Stones, Ake, O’Reilly; Lewis; Bobb, Nico, Reijnders, Doku; Haaland.

Bournemouth: Petrovic; Jimenez, Diakite, Senesi, Truffert; Adams, Scott; Tavernier, Kluivert, Semenyo; Kroupi.

Lịch thi đấu
Vòng 10
02/11/2025 21:00:00 West Ham - Newcastle
02/11/2025 23:30:00 Manchester City - Bournemouth
04/11/2025 03:00:00 Sunderland - Everton
Các cầu thủ Man City tập luyện trước trận - Ảnh: MCFC
Thông tin lực lượng

Man City: Rodri vắng mặt vì chấn thương.

Bournemouth: Evanilson chấn thương.

Trận đấu hứa hẹn hấp dẫn - Ảnh: Tod
