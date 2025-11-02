Đội hình dự kiến
Manchester City: Donnarumma; Nunes, Stones, Ake, O’Reilly; Lewis; Bobb, Nico, Reijnders, Doku; Haaland.
Bournemouth: Petrovic; Jimenez, Diakite, Senesi, Truffert; Adams, Scott; Tavernier, Kluivert, Semenyo; Kroupi.
* Trực tiếp bóng đá - liên tục cập nhật và chỉnh sửa
|Lịch thi đấu
|Vòng 10
|02/11/2025 21:00:00
|West Ham - Newcastle
|02/11/2025 23:30:00
|Manchester City - Bournemouth
|04/11/2025 03:00:00
|Sunderland - Everton
02/11/2025 | 10:05
21h30
Thu gọn
02/11/2025 | 10:03
21h
Thông tin lực lượng
Man City: Rodri vắng mặt vì chấn thương.
Bournemouth: Evanilson chấn thương.
Thu gọn