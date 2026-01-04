Đội hình dự kiến

Man City: Donnarumma; Nunes, Dias, Gvardiol, O’Reilly; Silva, Rodri, Reijnders; Cherki, Foden; Haaland.

Chelsea: Sanchez; Acheampong, Fofana, Chalobah, Gusto; James, Fernandez; Neto, Palmer, Garnacho; Pedro.

Dàn sao Man City trên sân tập - Ảnh: MCFC
Thông tin lực lượng

Man City: Savinho, Nico Gonzalez, Oscar Bobb, John Stones và Mateo Kovacic vắng mặt vì chấn thương. Omar Marmoush và Rayan Ait Nouri dự AFCON.

Chelsea: Levi Colwill, Romeo Lavia, Dario Essugo và Jorrel Hato chấn thương. Caicedo bị treo giò.

Man City đang đá rất "bay" trên sân nhà Etihad - Ảnh: MCFC
