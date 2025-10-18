Đội hình dự kiến

Man City: Donnarumma, Nunes, Dias, Gvardiol, O'Reilly, Rodri, Bobb, Reijnders, Foden, Savinho, Haaland.

Everton: Pickford, O'Brien, Tarkowski, Iroegbunam, Mykolenko, Garner, Gueye, Ndiaye, Dibling, Beto, Barry.

* Trực tiếp bóng đá - liên tục cập nhật và chỉnh sửa

Lịch thi đấu
Vòng 8
18/10/2025 18:30:00 Nottingham Forest - Chelsea
18/10/2025 21:00:00 Sunderland - Wolves
18/10/2025 21:00:00 Brighton - Newcastle
18/10/2025 21:00:00 Burnley - Leeds
18/10/2025 21:00:00 Crystal Palace - Bournemouth
18/10/2025 21:00:00 Manchester City - Everton
18/10/2025 23:30:00 Fulham - Arsenal
19/10/2025 20:00:00 Tottenham - Aston Villa
19/10/2025 22:30:00 Liverpool - Manchester United
21/10/2025 02:00:00 West Ham - Brentford
18/10/2025 | 12:08

19h30

G3fF8xOXAAAFTn2.jpg
G3fF664XgAAaufp.jpg
Dàn sao Man City tập luyện trước trận - Ảnh: MCFC
Thu gọn
18/10/2025 | 12:08

19h

Thông tin lực lượng

Man City: Ait Nouri, Khusanov, Marmoush, Rodri không ra sân vì chấn thương.

Everton: Michael Keane vắng mặt. Jack Grealish không đủ điều kiện thi đấu.

man_city_vs_everton.jpg
Everton sẽ có chuyến làm khách khó khăn 
Thu gọn