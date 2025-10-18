Đội hình dự kiến
Man City: Donnarumma, Nunes, Dias, Gvardiol, O'Reilly, Rodri, Bobb, Reijnders, Foden, Savinho, Haaland.
Everton: Pickford, O'Brien, Tarkowski, Iroegbunam, Mykolenko, Garner, Gueye, Ndiaye, Dibling, Beto, Barry.
* Trực tiếp bóng đá - liên tục cập nhật và chỉnh sửa
|Lịch thi đấu
|Vòng 8
|18/10/2025 18:30:00
|Nottingham Forest - Chelsea
|18/10/2025 21:00:00
|Sunderland - Wolves
|18/10/2025 21:00:00
|Brighton - Newcastle
|18/10/2025 21:00:00
|Burnley - Leeds
|18/10/2025 21:00:00
|Crystal Palace - Bournemouth
|18/10/2025 21:00:00
|Manchester City - Everton
|18/10/2025 23:30:00
|Fulham - Arsenal
|19/10/2025 20:00:00
|Tottenham - Aston Villa
|19/10/2025 22:30:00
|Liverpool - Manchester United
|21/10/2025 02:00:00
|West Ham - Brentford
18/10/2025 | 12:08
19h30
Thu gọn
18/10/2025 | 12:08
19h
Thông tin lực lượng
Man City: Ait Nouri, Khusanov, Marmoush, Rodri không ra sân vì chấn thương.
Everton: Michael Keane vắng mặt. Jack Grealish không đủ điều kiện thi đấu.
Thu gọn