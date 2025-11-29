Đội hình dự kiến
Man City: Donnarumma; Nunes, Dias, Gvardiol, O’Reilly; Bernardo, Gonzalez; Cherki, Foden, Doku; Haaland.
Leeds: Perri; Bogle, Rodon, Struijk, Gudmundsson; Gruev, Ampadu, Tanaka; James, Nmecha, Gnonto.
* Trực tiếp bóng đá - liên tục cập nhật và chỉnh sửa
|Lịch thi đấu
|Vòng 13
|29/11/2025 22:00:00
|Brentford - Burnley
|29/11/2025 22:00:00
|Sunderland - Bournemouth
|29/11/2025 22:00:00
|Manchester City - Leeds
|30/11/2025 00:30:00
|Everton - Newcastle
|30/11/2025 03:00:00
|Tottenham - Fulham
|30/11/2025 19:00:00
|Crystal Palace - Manchester United
|30/11/2025 21:05:00
|Aston Villa - Wolves
|30/11/2025 21:05:00
|West Ham - Liverpool
|30/11/2025 21:05:00
|Nottingham Forest - Brighton
|30/11/2025 23:30:00
|Chelsea - Arsenal
29/11/2025 | 01:58
20h30
29/11/2025 | 01:57
20h
Thông tin lực lượng
Man City: Kovacic và Rodri vắng mặt vì chấn thương.
Leeds: Anton Stach, Sean Longstaff, Sebastiaan Bornauw chấn thương.
