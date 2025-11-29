Đội hình dự kiến 

Man City: Donnarumma; Nunes, Dias, Gvardiol, O’Reilly; Bernardo, Gonzalez; Cherki, Foden, Doku; Haaland.

Leeds: Perri; Bogle, Rodon, Struijk, Gudmundsson; Gruev, Ampadu, Tanaka; James, Nmecha, Gnonto.

* Trực tiếp bóng đá - liên tục cập nhật và chỉnh sửa

Lịch thi đấu
Vòng 13
29/11/2025 22:00:00 Brentford - Burnley
29/11/2025 22:00:00 Sunderland - Bournemouth
29/11/2025 22:00:00 Manchester City - Leeds
30/11/2025 00:30:00 Everton - Newcastle
30/11/2025 03:00:00 Tottenham - Fulham
30/11/2025 19:00:00 Crystal Palace - Manchester United
30/11/2025 21:05:00 Aston Villa - Wolves
30/11/2025 21:05:00 West Ham - Liverpool
30/11/2025 21:05:00 Nottingham Forest - Brighton
30/11/2025 23:30:00 Chelsea - Arsenal
29/11/2025 | 01:58

20h30

G6ip31zXYAAZdwz.jpg
G6iqlhWXYAAcrCa.jpg
Cầu thủ Man City sẵn sàng đưa ra lời đáp trả đanh thép - Ảnh: MCFC
Thu gọn
29/11/2025 | 01:57

20h

Thông tin lực lượng

Man City: Kovacic và Rodri vắng mặt vì chấn thương.

Leeds: Anton Stach, Sean Longstaff, Sebastiaan Bornauw chấn thương.

Manchester City vs Leeds United.jpg
Haaland khao khát ghi bàn - Ảnh: Khelnow
Thu gọn