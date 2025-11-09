Đội hình dự kiến
Man City: Donnarumma; Nunes, Dias, Gvardiol, O'Reilly; Gonzalez; Cherki, Silva, Foden, Doku; Haaland.
Liverpool: Mamardashvili; Bradley, Konate, Van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Szoboszlai, Wirtz; Ekitike.
Trực tiếp bóng đá
|Lịch thi đấu
|Vòng 11
|09/11/2025 00:30:00
|Sunderland - Arsenal
|09/11/2025 03:00:00
|Chelsea - Wolves
|09/11/2025 21:00:00
|Crystal Palace - Brighton
|09/11/2025 21:00:00
|Aston Villa - Bournemouth
|09/11/2025 21:00:00
|Brentford - Newcastle
|09/11/2025 21:00:00
|Nottingham Forest - Leeds
|09/11/2025 23:30:00
|Manchester City - Liverpool
09/11/2025 | 12:31
21h30
09/11/2025 | 12:30
21h
Thông tin lực lượng
Man City: Kovacic và Rodri vắng mặt vì chấn thương.
Liverpool: Jeremie Frimpong (gân kheo), Alisson Becker (gân kheo), Giovanni Leoni (dây chằng đầu gối) và Isak (háng) đều không thể ra sân.
