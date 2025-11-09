Đội hình dự kiến

Man City: Donnarumma; Nunes, Dias, Gvardiol, O'Reilly; Gonzalez; Cherki, Silva, Foden, Doku; Haaland.

Liverpool: Mamardashvili; Bradley, Konate, Van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Szoboszlai, Wirtz; Ekitike.

* Trực tiếp bóng đá - liên tục cập nhật và chỉnh sửa

Lịch thi đấu
Vòng 11
09/11/2025 00:30:00 Sunderland - Arsenal
09/11/2025 03:00:00 Chelsea - Wolves
09/11/2025 21:00:00 Crystal Palace - Brighton
09/11/2025 21:00:00 Aston Villa - Bournemouth
09/11/2025 21:00:00 Brentford - Newcastle
09/11/2025 21:00:00 Nottingham Forest - Leeds
09/11/2025 23:30:00 Manchester City - Liverpool
09/11/2025 | 12:31

21h30

Cầu thủ Man City tập luyện trước trận - Ảnh: MCFC
09/11/2025 | 12:30

21h

Thông tin lực lượng

Man City: Kovacic và Rodri vắng mặt vì chấn thương.

Liverpool: Jeremie Frimpong (gân kheo), Alisson Becker (gân kheo), Giovanni Leoni (dây chằng đầu gối) và Isak (háng) đều không thể ra sân.

Horizontal20Hero 1.jpg
Cuộc đối đầu Haaland vs Van Dijk hứa hẹn hấp dẫn - Ảnh: Horizontal
