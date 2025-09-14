Đội hình ra sân
Man City: Donnarumma; Khusanov, Ruben Dias, Ake, O’Reilly; Bernardo, Rodri, Reijnders; Foden, Haaland, Doku.
MU: Bayindir; Yoro, De Ligt, Shaw; Mazraoui, Ugarte, Fernandes, Dorgu; Mbeumo, Sesko, Amad.
* Trực tiếp bóng đá - liên tục cập nhật và chỉnh sửa
|Lịch thi đấu
|Vòng 4
|14/09/2025 20:00:00
|Burnley - Liverpool
|14/09/2025 22:30:00
|Manchester City - Manchester United
10'
MU sẵn sàng chơi đôi công sòng phẳng trước láng giềng được đánh giá cao hơn.
4'
Sesko xoay sở đầu vòng cấm rồi quăng chân dứt điểm nhưng bóng đi chưa đủ độ khó để đánh bại Donnarumma.
22h30
Trận đấu bắt đầu.
21h30
20h30
20h
Thông tin lực lượng
Man City: Josko Gvardiol, Abdukodir Khusanov, John Stones, Rayan Ait-Nouri, Rico Lewis, Marmoush, Cherki, Savinho và Kovacic vắng mặt vì chấn thương.
MU: Lisandro Martinez, Matheus Cunha, Diogo Dalot, Mason Mount không thể ra sân.