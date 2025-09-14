Đội hình ra sân

Man City: Donnarumma; Khusanov, Ruben Dias, Ake, O’Reilly; Bernardo, Rodri, Reijnders; Foden, Haaland, Doku.

MU: Bayindir; Yoro, De Ligt, Shaw; Mazraoui, Ugarte, Fernandes, Dorgu; Mbeumo, Sesko, Amad.

* Trực tiếp bóng đá - liên tục cập nhật và chỉnh sửa

Lịch thi đấu
Vòng 4
14/09/2025 20:00:00 Burnley - Liverpool
14/09/2025 22:30:00 Manchester City - Manchester United
14/09/2025 | 22:42

10'

MU sẵn sàng chơi đôi công sòng phẳng trước láng giềng được đánh giá cao hơn.

14/09/2025 | 22:35

4'

Sesko xoay sở đầu vòng cấm rồi quăng chân dứt điểm nhưng bóng đi chưa đủ độ khó để đánh bại Donnarumma.

14/09/2025 | 22:33

22h30

Trận đấu bắt đầu.

14/09/2025 | 21:38

21h30

Đội hình ra sân Man City - Ảnh: MCFC
Đội hình ra sân MU - Ảnh: MUFC
14/09/2025 | 04:01

20h30

Haaland sẽ đối đầu De Liggt - Ảnh: MUFC
14/09/2025 | 04:01

20h

Thông tin lực lượng

Man City: Josko Gvardiol, Abdukodir Khusanov, John Stones, Rayan Ait-Nouri, Rico Lewis, Marmoush, Cherki, Savinho và Kovacic vắng mặt vì chấn thương.

MU: Lisandro Martinez, Matheus Cunha, Diogo Dalot, Mason Mount không thể ra sân.

Derby Manchester sẽ rất đáng xem - Ảnh: Sports Joe
