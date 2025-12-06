Đội hình dự kiến

Man City: Donnarumma, O’Reilly, Gvardiol, Dias, Nunes, Silva, Gonzalez, Reijnders, Doku, Haaland, Foden.

Sunderland: Roefs, Mukiele, Ballard, Alderete, Reinildo, Xhaka, Sadiki, Traore, Le Fee, Talbi, Isidor.

Trực tiếp bóng đá

Lịch thi đấu
Vòng 15
06/12/2025 19:30:00 Aston Villa - Arsenal
06/12/2025 22:00:00 Bournemouth - Chelsea
06/12/2025 22:00:00 Everton - Nottingham Forest
06/12/2025 22:00:00 Manchester City - Sunderland
06/12/2025 22:00:00 Newcastle - Burnley
06/12/2025 22:00:00 Tottenham - Brentford
07/12/2025 00:30:00 Leeds - Liverpool
07/12/2025 21:00:00 Brighton - West Ham
07/12/2025 23:30:00 Fulham - Crystal Palace
09/12/2025 03:00:00 Wolves - Manchester United
06/12/2025 | 11:40

20h



Dàn sao Man City tập luyện trước trận - Ảnh: MCFC
06/12/2025 | 11:38

19h

Thông tin lực lượng

Man City: Mateo Kovacic, Rodri vắng mặt vì chấn thương.

Sunderland: Ajibola Alese, Leo Hjelde, Habib Diarra chấn thương.

7fa0b828 0417 4920 bfed 04d315524c1b_wallpaper 169 en.jpg
Man City quyết tâm giành 3 điểm - Ảnh: Tod
