Đội hình dự kiến
Man City: Donnarumma, O’Reilly, Gvardiol, Dias, Nunes, Silva, Gonzalez, Reijnders, Doku, Haaland, Foden.
Sunderland: Roefs, Mukiele, Ballard, Alderete, Reinildo, Xhaka, Sadiki, Traore, Le Fee, Talbi, Isidor.
|Lịch thi đấu
|Vòng 15
|06/12/2025 19:30:00
|Aston Villa - Arsenal
|06/12/2025 22:00:00
|Bournemouth - Chelsea
|06/12/2025 22:00:00
|Everton - Nottingham Forest
|06/12/2025 22:00:00
|Manchester City - Sunderland
|06/12/2025 22:00:00
|Newcastle - Burnley
|06/12/2025 22:00:00
|Tottenham - Brentford
|07/12/2025 00:30:00
|Leeds - Liverpool
|07/12/2025 21:00:00
|Brighton - West Ham
|07/12/2025 23:30:00
|Fulham - Crystal Palace
|09/12/2025 03:00:00
|Wolves - Manchester United
06/12/2025 | 11:40
20h
06/12/2025 | 11:38
19h
Thông tin lực lượng
Man City: Mateo Kovacic, Rodri vắng mặt vì chấn thương.
Sunderland: Ajibola Alese, Leo Hjelde, Habib Diarra chấn thương.
