G7MG_W9XkAAtYUt.jpg
Ngay phút 17, Haaland mở tỷ số với pha đá nối chân trái nhanh như điện xẹt
G7MGSSfWIAEhuGJ.jpg
Đây cũng là bàn thắng thứ 100 của Haaland tại Ngoại hạng Anh. Anh lập kỷ lục mới khi chỉ cần 111 trận để đạt được cột mốc đáng nhớ này.
G7MJFfRWoAAVAX1.jpg
Tiếp đó, Haaland kiến tạo dọn cỗ để Reijnders nhân đôi cách biệt
G7MLqDnXcAA88Sw.jpg
Phút 44, Foden vẽ siêu phẩm từ ngoài vòng cấm nâng tỷ số lên 3-0
G7MMCVoWAAAH78Z.jpg
Tiền vệ người Anh đang đạt phong độ ấn tượng
G7MMrDxXMAA8ieJ.jpg
Trước khi bước vào giờ nghỉ, Smith-Rowe rút ngắn cách biệt xuống còn 1-3 với pha đánh đầu hiểm hóc
G7MKl QXQAAXkaw.jpg
45 phút đầu khép lại với tỷ số 3-1 nghiêng về Man City
G7MRejEX0AEAiRR.jpg
Sang hiệp hai, Phil Foden một lần nữa lập công, nâng tỷ số lên 4-1
G7MR_foWQAAypvb.jpg
Phút 54, Doku dứt điểm bóng bật chân Berge đi vào lưới, đem về bàn thứ 5 cho đội khách
G7MUOmFXEAAOxQY.jpg
Iwobi rút ngắn tỷ số xuống còn 2-5
G7MVYAIXQAAu5ba.jpg
Phút 72, Chukwueze kết thúc hiểm hóc ghi bàn thứ 3 cho Fulham
G7MWuXgWgAA7jKj.jpg
Kịch tính đẩy lên cao khi đến phút 78, Chukwueze một lần nữa xé lưới Donnarumma
G7MZitFXoAA01oE.jpg
Tuy nhiên, Man City bảo toàn được lợi thế và giành trọn 3 điểm
G7MBJpgWoAAN7Tk.jpg
Haaland được vinh danh với bàn thắng thứ 100 ở Premier League

Nguồn ảnh: Premier League, MCFC, OneFootball, BR Football