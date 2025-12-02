Trafford mới chỉ trở lại sân Etihad hồi tháng 7 vừa qua, với bản hợp đồng trị giá 27 triệu bảng Anh từ Burnley. Man City đã qua mặt Newcastle để có được chữ ký người gác đền 23 tuổi.

James Trafford chọn quay lại Citizens vì tự tin mình sẽ trở thành thủ môn số 1, khi Ederson rời đi. Thực tế, anh được bắt chính 3 vòng đầu Ngoại hạng Anh mùa này.

James Trafford không muốn chịu cảnh dự bị - Ảnh: SunSport

Sau đó, Pep Guardiola đưa Gianluigi Donnarumma về từ Paris Saint-Germain, biến Trafford trở thành phương án hai trong khung gỗ.

Theo Sportsmail, thủ môn 23 tuổi người Anh đang rất thất vọng và cân nhắc động thái ra đi khi kỳ chuyển nhượng mùa đông mở cửa.

HLV tuyển Anh - Thomas Tuchel tuyên bố, ông sẽ chỉ triệu tập những cầu thủ thi đấu thường xuyên cho CLB mình ở kỳ World Cup 2026.

Thế nên, James Trafford cần được ra sân mới có cơ hội lật đổ vị trí số 1 của Jordan Pickford trong khung thành Tam sư.

Man "xanh" cũng đang phải đối mặt viễn cảnh mất thủ môn Stefan Ortega, lựa chọn thứ 4 trong khung gỗ của Guardiola.

Điều đó đồng nghĩa, nhà cầm quân Tây Ban Nha sẽ phải tính đến việc ký thêm thủ môn mới ở kỳ chuyển nhượng mùa đông.