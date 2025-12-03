Trận đấu sớm vòng 14 Ngoại hạng Anh, Man City làm khách Fulham, chứng kiến màn trình diễn ‘điên rồ’ nhưng cũng đầy bất ổn của đội bóng từng lập kỷ lục 4 lần liên tiếp lên ngôi vương.

Phản ứng của các cầu thủ Man City sau trận nói lên tất cả, việc Fulham đã đẩy họ rơi vào nỗi sợ hãi như thế nào. Ảnh: ESPN UK

Tưởng như sẽ là đêm hoàn hảo, thoải mái cho Haaland và Man City, khi anh viết lại lịch sử - ghi bàn thắng thứ 100 tại Premier League, chỉ sau 17 phút, trở thành cầu thủ chạm cột mốc này nhanh nhất.

Sau đó, Haaland còn kiến tạo để Tijjani Reijnders (37’) lập công, trước khi Phil Foden có ngày thi đấu xuất sắc khác, nâng tỷ số lên 3-0 cho Man City ở phút 44.

Trận đấu có vẻ đi theo kịch bản một chiều, nhưng Fulham không đồng ý với điều đó, đáp trả quyết liệt và cú đánh đầu của Emile Smith Rowe vào phút bù giờ của hiệp đầu tiên, đã khơi mào cho màn phản công mạnh mẽ của chủ nhà.

Sau giờ giải lao, Man City dường như lấy lại thế trận, với Phil Foden trận thứ 2 liên tiếp lập cú đúp, bên cạnh cú sút của Doku đổi hướng, tạo cách biệt 5-1 cho Man City ở 54 phút.

Hãy nhìn Pep Guardiola nói chuyện với Savinho sau trận... Ảnh: ESPN UK

Nhưng Alex Iwobi (57’) và cú đúp của Samuel Chulwueze trong 6 phút (72’-78’) khiến Man City run rẩy cực độ. Fulham dồn ép để gỡ hòa và họ suýt làm được. May cho thầy trò Pep Guardiola, nỗi sợ hãi cuối cùng cũng khép lại, Man City thắng hú vía 5-4 Fulham.

Sau trận đấu có tới 9 bàn thắng, Pep Guardiola đi thẳng vào vấn đề trước báo giới: “Tôi biết các bạn sẽ hỏi chuyện gì đã xảy ra. Tôi không có câu trả lời! Đó là cảm xúc, là bóng đá. Nhưng tuyệt vời phải không?”.

Rồi thuyền trưởng Man City nói cảm xúc về trận thắng đến ‘cạn lời’ của đội nhà: “Trời ơi, tôi đã rụng hết tóc rồi!”.

Ông chỉ ra lý do khiến Man City tự làm khó mình đến vậy: “Tất cả các bàn thua của Man City đều do phòng ngự kém ở biên. Chúng tôi đã lùi quá sâu để ngăn chặn những quả tạt của Fulham. Đội cần chiếm lĩnh khoảng trống tốt hơn.

Khi Haaland có cơ hội nâng tỷ số lên 6-3, 1 phút sau họ đã rút ngắn xuống còn 4-5. Khi điều đó xảy ra, đó là vấn đề sống còn. Đừng hỏi tôi bằng cách nào, các cầu thủ cũng không biết. Bạn cần may mắn và cuối cùng, chúng tôi đã giành chiến thắng”.