Đội hình ra sân
Manchester City: Donnarumma, Nunes, Dias, Gvardiol, O’Reilly, Nico, Bernardo, Reijnders, Foden, Cherki, Haaland.
West Ham: Areola; Walker-Peters, Todibo, Kilman; Scarlett, Magassa, Paqueta, Potts; Fernandes, Summerville, Bowen.
|Vòng 17
|20/12/2025 19:30:00
|Newcastle - Chelsea
|20/12/2025 22:00:00
|Bournemouth - Burnley
|20/12/2025 22:00:00
|Brighton - Sunderland
|20/12/2025 22:00:00
|Wolves - Brentford
|20/12/2025 22:00:00
|Manchester City - West Ham
|21/12/2025 00:30:00
|Tottenham - Liverpool
|21/12/2025 03:00:00
|Leeds - Crystal Palace
|21/12/2025 03:00:00
|Everton - Arsenal
|21/12/2025 23:30:00
|Aston Villa - Manchester United
|23/12/2025 03:00:00
|Fulham - Nottingham Forest
20/12/2025 | 21:16
85'
Bruno Guimaraes tạt vào rất đẹp từ cánh phải cho Barnes đá nối ngay chệch cột cực kỳ đáng tiếc.
20/12/2025 | 20:54
20h45
20/12/2025 | 08:24
20h30
20/12/2025 | 08:24
20h
Thông tin lực lượng
Manchester City: Doku, Kovacic, Rodri, Marmoush vắng mặt vì chấn thương.
West Ham: Diouf, Fabianski, Bissaka không thể ra sân.
