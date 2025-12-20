Đội hình ra sân

Manchester City: Donnarumma, Nunes, Dias, Gvardiol, O’Reilly, Nico, Bernardo, Reijnders, Foden, Cherki, Haaland.

West Ham: Areola; Walker-Peters, Todibo, Kilman; Scarlett, Magassa, Paqueta, Potts; Fernandes, Summerville, Bowen.

* Trực tiếp bóng đá - liên tục cập nhật và chỉnh sửa

20/12/2025 | 21:16

85'

Bruno Guimaraes tạt vào rất đẹp từ cánh phải cho Barnes đá nối ngay chệch cột cực kỳ đáng tiếc.

20/12/2025 | 20:54

20h45

G8nY8R0XwAAq7zX.jpg
Đội hình ra sân Man City - Ảnh: MCFC
G8na534XUAAVE0W.jpg
Đội hình ra sân West Ham - Ảnh: WHU
20/12/2025 | 08:24

20h30

G8jhIdUWcAEGASU.jpg
G8jhV6oX0AA_9Bw1.jpg
Cầu thủ Man City tập luyện trước trận - Ảnh: MCFC
20/12/2025 | 08:24

20h

Thông tin lực lượng

Manchester City: Doku, Kovacic, Rodri, Marmoush vắng mặt vì chấn thương.

West Ham: Diouf, Fabianski, Bissaka không thể ra sân.

Manchester City vs West Ham United.jpg
Man City được đánh giá cao trên sân nhà - Ảnh: Khelnow
