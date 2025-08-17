Đội hình dự kiến

MU: Onana; Yoro, Maguire, Shaw; Dalot, Casemiro, Fernandes, Dorgu; Mbeumo, Cunha; Sesko.

Arsenal: Raya; White, Saliba, Gabriel, Lewis-Skelly; Odegaard, Zubimendi, Rice; Saka, Gyokeres, Martinelli.

Lịch thi đấu vòng 1 Ngoại hạng Anh hôm nay
Vòng 1
17/08/2025 20:00:00 Nottingham Forest - Brentford
17/08/2025 20:00:00 Chelsea - Crystal Palace
17/08/2025 22:30:00 Manchester United - Arsenal
19/08/2025 02:00:00 Leeds - Everton

* Trực tiếp bóng đá - liên tục cập nhật và chỉnh sửa

17/08/2025 | 10:45

20h30

GyT1F82WEAI nxp.jpg
Gye2tyOXAAAUlbF.jpg
Cầu thủ 2 đội tập luyện trước trận - Ảnh: MUFC và AFC
Thu gọn
17/08/2025 | 10:43

20h

Thông tin lực lượng

MU: Mazraoui và Lisandro Martinez đang điều trị chấn thương. Andre Onana, Zirkzee cùng tân binh Sesko sẵn sàng xung trận.

Arsenal: Gabriel Jesus là trường hợp vắng mặt duy nhất.

skysports manchester united_6844971.jpg
Cuộc đối đầu đáng xem nhất vòng 1 Ngoại hạng Anh - Ảnh: Sky Sports
Thu gọn