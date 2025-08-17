Đội hình dự kiến
MU: Onana; Yoro, Maguire, Shaw; Dalot, Casemiro, Fernandes, Dorgu; Mbeumo, Cunha; Sesko.
Arsenal: Raya; White, Saliba, Gabriel, Lewis-Skelly; Odegaard, Zubimendi, Rice; Saka, Gyokeres, Martinelli.
|Lịch thi đấu vòng 1 Ngoại hạng Anh hôm nay
|Vòng 1
|17/08/2025 20:00:00
|Nottingham Forest - Brentford
|17/08/2025 20:00:00
|Chelsea - Crystal Palace
|17/08/2025 22:30:00
|Manchester United - Arsenal
|19/08/2025 02:00:00
|Leeds - Everton
* Trực tiếp bóng đá - liên tục cập nhật và chỉnh sửa
17/08/2025 | 10:45
20h30
Thu gọn
17/08/2025 | 10:43
20h
Thông tin lực lượng
MU: Mazraoui và Lisandro Martinez đang điều trị chấn thương. Andre Onana, Zirkzee cùng tân binh Sesko sẵn sàng xung trận.
Arsenal: Gabriel Jesus là trường hợp vắng mặt duy nhất.
Thu gọn