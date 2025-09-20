Đội hình ra sân

MU: Bayindir, Shaw, De Ligt, Maguire, Mazraoui, Casemiro, Fernandes, Dorgu, Mbeumo, Amad Diallo, Sesko.

Chelsea: Sanchez, James, Chalobah, Fofana, Cucurella, Fernandez, Caicedo, Neto, Palmer, Estevao, Pedro.

Lịch thi đấu
Vòng 5
20/09/2025 18:30:00 Liverpool - Everton
20/09/2025 21:00:00 West Ham - Crystal Palace
20/09/2025 21:00:00 Wolves - Leeds
20/09/2025 21:00:00 Brighton - Tottenham
20/09/2025 21:00:00 Burnley - Nottingham Forest
20/09/2025 23:30:00 Manchester United - Chelsea
21/09/2025 02:00:00 Fulham - Brentford
21/09/2025 20:00:00 Bournemouth - Newcastle
21/09/2025 20:00:00 Sunderland - Aston Villa
21/09/2025 22:30:00 Arsenal - Manchester City
Đội hình ra sân MU - Ảnh: MUFC
Đội hình ra sân Chelsea - Ảnh: CFC
Dàn sao MU rèn thể lực - Ảnh: MUFC
Thông tin lực lượng

MU: Lisandro Martinez, Mathesu Cunha, Diogo Dalot và Mason Mount vắng mặt vì chấn thương.

Chelsea: Romeo Lavia, Benoit Badiashile, Levi Colwill, Liam Delap, Dario Essugo chấn thương.

Chelsea tự tin hành quân đến sân MU - Ảnh: CFC
