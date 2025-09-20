Đội hình ra sân
MU: Bayindir, Shaw, De Ligt, Maguire, Mazraoui, Casemiro, Fernandes, Dorgu, Mbeumo, Amad Diallo, Sesko.
Chelsea: Sanchez, James, Chalobah, Fofana, Cucurella, Fernandez, Caicedo, Neto, Palmer, Estevao, Pedro.
* Trực tiếp bóng đá - liên tục cập nhật và chỉnh sửa
|Lịch thi đấu
|Vòng 5
|20/09/2025 18:30:00
|Liverpool - Everton
|20/09/2025 21:00:00
|West Ham - Crystal Palace
|20/09/2025 21:00:00
|Wolves - Leeds
|20/09/2025 21:00:00
|Brighton - Tottenham
|20/09/2025 21:00:00
|Burnley - Nottingham Forest
|20/09/2025 23:30:00
|Manchester United - Chelsea
|21/09/2025 02:00:00
|Fulham - Brentford
|21/09/2025 20:00:00
|Bournemouth - Newcastle
|21/09/2025 20:00:00
|Sunderland - Aston Villa
|21/09/2025 22:30:00
|Arsenal - Manchester City
Thông tin lực lượng
MU: Lisandro Martinez, Mathesu Cunha, Diogo Dalot và Mason Mount vắng mặt vì chấn thương.
Chelsea: Romeo Lavia, Benoit Badiashile, Levi Colwill, Liam Delap, Dario Essugo chấn thương.
