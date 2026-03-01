Đội hình ra sân

MU: Lammens; Dalot, Yoro, Maguire, Shaw; Casemiro, Mainoo; Mbeumo, Fernandes, Cunha; Sesko.

Crystal Palace: Henderson; Canvot, Richards, Lacroix; Munoz, Wharton, Kamada, Mitchell; Sarr, Johnson; Strand Larsen.

01/03/2026 | 19:52

20h

HCU5Jnqb0AAFpEq.jpg
Sesko sẽ đá chính từ đầu sau nhiều trận trên băng ghế dự bị - Ảnh: MUFC
01/03/2026 | 19:47

19h45

HCU2MbNXYAAwtUW.jpg
Đội hình ra sân MU - Ảnh: MUFC
HCU4UPwW4AAP6v1.jpg
Đội hình ra sân Crystal Palace
01/03/2026 | 10:20

19h30

HCKFNnAXAAA1oEL.jpg
HCKCKSRbMAAa2R4.jpg
Dàn sao MU tập luyện trước trận - Ảnh: MUFC
01/03/2026 | 10:20

19h

Thông tin lực lượng

MU: Lisandro Martinez, Dorgu, Mason Mount và De Ligt vắng mặt vì chấn thương.

Crystal Palace: Jefferson Lerma, Jean-Philippe Mateta, Cheick Doucoure và Eddie Nketiah chấn thương.

Bruno Fernandes and Jean Philippe Mateta.jpg
MU quyết tâm giành 3 điểm - Ảnh: Action
