Đội hình ra sân
MU: Lammens; Dalot, Yoro, Maguire, Shaw; Casemiro, Mainoo; Mbeumo, Fernandes, Cunha; Sesko.
Crystal Palace: Henderson; Canvot, Richards, Lacroix; Munoz, Wharton, Kamada, Mitchell; Sarr, Johnson; Strand Larsen.
|Lịch thi đấu
|Vòng 28
|01/03/2026 21:00:00
|Brighton - Nottingham Forest
|01/03/2026 21:00:00
|Fulham - Tottenham
|01/03/2026 21:00:00
|Manchester United - Crystal Palace
|01/03/2026 23:30:00
|Arsenal - Chelsea
01/03/2026 | 19:52
20h
01/03/2026 | 19:47
19h45
01/03/2026 | 10:20
19h30
01/03/2026 | 10:20
19h
Thông tin lực lượng
MU: Lisandro Martinez, Dorgu, Mason Mount và De Ligt vắng mặt vì chấn thương.
Crystal Palace: Jefferson Lerma, Jean-Philippe Mateta, Cheick Doucoure và Eddie Nketiah chấn thương.
