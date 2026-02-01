Đội hình ra sân
MU: Lammens; Dalot, Maguire, Martinez, Shaw; Mainoo, Casemiro; Diallo, Fernandes, Mbeumo; Cunha.
Fulham: Leno; Castagne, Andersen, Cuenca, Robinson; Berge, Iwobi; Wilson, Smith Rowe, Chukwueze; Jimenez.
|Lịch thi đấu
|Vòng 24
|01/02/2026 21:00:00
|Aston Villa - Brentford
|01/02/2026 21:00:00
|Manchester United - Fulham
|01/02/2026 21:00:00
|Nottingham Forest - Crystal Palace
|01/02/2026 23:30:00
|Tottenham - Manchester City
|03/02/2026 03:00:00
|Sunderland - Burnley
Thông tin lực lượng
MU: De Ligt và Dorgu vắng mặt vì chấn thương. Khả năng ra sân của Zirkzee còn bỏ ngỏ.
Fulham: Rodrigo Muniz và Sasa Lukic chấn thương. Tete có thể trở lại.
