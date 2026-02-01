Đội hình ra sân

MU: Lammens; Dalot, Maguire, Martinez, Shaw; Mainoo, Casemiro; Diallo, Fernandes, Mbeumo; Cunha.

Fulham: Leno; Castagne, Andersen, Cuenca, Robinson; Berge, Iwobi; Wilson, Smith Rowe, Chukwueze; Jimenez.

* Trực tiếp bóng đá - liên tục cập nhật và chỉnh sửa

Lịch thi đấu
Vòng 24
01/02/2026 21:00:00 Aston Villa - Brentford
01/02/2026 21:00:00 Manchester United - Fulham
01/02/2026 21:00:00 Nottingham Forest - Crystal Palace
01/02/2026 23:30:00 Tottenham - Manchester City
03/02/2026 03:00:00 Sunderland - Burnley
01/02/2026 | 20:18

20h10

HAEqEVpW4AA0kDK.jpg
Đội hình ra sân MU - Ảnh: MUFC
HAEnBDMX0AAjLpj.jpg
Đội hình ra sân Fulham 
Thu gọn
01/02/2026 | 20:18

20h

HAEptw W0AEeDWX.jpg
HAEsnqgXcAAz_371.jpg
Dàn sao MU đến sân - Ảnh: MUFC
Thu gọn
01/02/2026 | 05:38

19h

G_1ZR3EXsAAWpa2.jpg
G_1ZdUobUAYHibz.jpg
Dàn sao MU sẵn sàng cho cuộc chạm trán - Ảnh: MUFC
Thu gọn
01/02/2026 | 05:37

18h

Thông tin lực lượng

MU: De Ligt và Dorgu vắng mặt vì chấn thương. Khả năng ra sân của Zirkzee còn bỏ ngỏ.

Fulham: Rodrigo Muniz và Sasa Lukic chấn thương. Tete có thể trở lại.

dm_250824_COM_SOC_Analysis_Should_VAR_hav.jpg
Hai đội chia điểm ở lượt đi - Ảnh: MUFC
Thu gọn