Đội hình ra sân
MU: Lammens; Dalot, Maguire, Martinez, Shaw; Casemiro, Mainoo, Dorgu, Mbeumo, Fernandes, Amad.
Man City: Donnarumma, Lewis, Khusanov, Alleyne, Ake, Rodri, Bernardo, Semenyo, Foden, Doku, Haaland.
* Trực tiếp bóng đá - liên tục cập nhật và chỉnh sửa
|Lịch thi đấu
|Vòng 22
|17/01/2026 19:30:00
|Manchester United - Manchester City
|17/01/2026 22:00:00
|Chelsea - Brentford
|17/01/2026 22:00:00
|Leeds - Fulham
|17/01/2026 22:00:00
|Liverpool - Burnley
|17/01/2026 22:00:00
|Sunderland - Crystal Palace
|17/01/2026 22:00:00
|Tottenham - West Ham
|18/01/2026 00:30:00
|Nottingham Forest - Arsenal
|18/01/2026 21:00:00
|Wolves - Newcastle
|18/01/2026 23:30:00
|Aston Villa - Everton
|20/01/2026 03:00:00
|Brighton - Bournemouth
17/01/2026 | 18:36
18h35
Thu gọn
17/01/2026 | 18:31
18h30
Thu gọn
17/01/2026 | 18:29
18h
Thu gọn
17/01/2026 | 13:35
17h30
Thu gọn
17/01/2026 | 13:35
17h
Thông tin lực lượng
MU: De Ligt là trường hợp chấn thương duy nhất. Mbeumo và Amad sẵn sàng tái xuất.
Man City: Josko Gvardiol, Ruben Dias, John Stones, Mateo Kovacic, Savinho, Oscar Bobb vắng mặt vì chấn thương.
Thu gọn