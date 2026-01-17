Thông tin lực lượng

MU: De Ligt là trường hợp chấn thương duy nhất. Mbeumo và Amad sẵn sàng tái xuất.

Man City: Josko Gvardiol, Ruben Dias, John Stones, Mateo Kovacic, Savinho, Oscar Bobb vắng mặt vì chấn thương.