Đội hình ra sân

MU: Lammens; Dalot, Maguire, Martinez, Shaw; Casemiro, Mainoo, Dorgu, Mbeumo, Fernandes, Amad.

Man City: Donnarumma, Lewis, Khusanov, Alleyne, Ake, Rodri, Bernardo, Semenyo, Foden, Doku, Haaland.

* Trực tiếp bóng đá - liên tục cập nhật và chỉnh sửa

Lịch thi đấu
Vòng 22
17/01/2026 19:30:00 Manchester United - Manchester City
17/01/2026 22:00:00 Chelsea - Brentford
17/01/2026 22:00:00 Leeds - Fulham
17/01/2026 22:00:00 Liverpool - Burnley
17/01/2026 22:00:00 Sunderland - Crystal Palace
17/01/2026 22:00:00 Tottenham - West Ham
18/01/2026 00:30:00 Nottingham Forest - Arsenal
18/01/2026 21:00:00 Wolves - Newcastle
18/01/2026 23:30:00 Aston Villa - Everton
20/01/2026 03:00:00 Brighton - Bournemouth
17/01/2026 | 18:36

18h35

615525969_905280215179094_7098061758502016904_n.jpg
Sơ đồ chiến thuật dự kiến của MU trong trận đầu Carrick cầm quân mùa này - Ảnh: MUTV
Thu gọn
17/01/2026 | 18:31

18h30

G 3GaCyXYAAKmCd.jpg
Đội hình ra sân MU - Ảnh: MUFC
G 3Ec3nWoAACTZf.jpg
Đội hình ra sân Man City - Ảnh: MCFC
Thu gọn
17/01/2026 | 18:29

18h

G 3IeVVWIAAp Ar.jpg
G 3H_sfWAAAxDkj.jpg
Thầy trò Carrick đến sân - Ảnh: MUFC
Thu gọn
17/01/2026 | 13:35

17h30

G slj_yXMAAmHEN1.jpg
G slkAebQAUqKBx.jpg
Dào sao MU tập luyện trước trận - Ảnh: MUFC
Thu gọn
17/01/2026 | 13:35

17h

Thông tin lực lượng

MU: De Ligt là trường hợp chấn thương duy nhất. Mbeumo và Amad sẵn sàng tái xuất. 

Man City: Josko Gvardiol, Ruben Dias, John Stones, Mateo Kovacic, Savinho, Oscar Bobb vắng mặt vì chấn thương.

skysports man utd man city_6876673.jpg
Trận derby Manchester hứa hẹn hấp dẫn - Ảnh: Sky Sports
Thu gọn