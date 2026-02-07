Đội hình dự kiến
MU: Lammens; Dalot, Maguire, Martinez, Shaw; Casemiro, Mainoo; Diallo, Fernandes, Cunha; Mbeumo.
Tottenham: Vicario; Spence, Romero, Van de Ven, Udogie; Bissouma, Gallagher; Odobert, Simons, Kolo Muani; Solanke.
|Lịch thi đấu
|Vòng 25
|07/02/2026 03:00:00
|Leeds - Nottingham Forest
|07/02/2026 19:30:00
|Manchester United - Tottenham
|07/02/2026 22:00:00
|Arsenal - Sunderland
|07/02/2026 22:00:00
|Bournemouth - Aston Villa
|07/02/2026 22:00:00
|Burnley - West Ham
|07/02/2026 22:00:00
|Fulham - Everton
|07/02/2026 22:00:00
|Wolves - Chelsea
|08/02/2026 00:30:00
|Newcastle - Brentford
|08/02/2026 21:00:00
|Brighton - Crystal Palace
|08/02/2026 23:30:00
|Liverpool - Manchester City
Thông tin lực lượng
MU: De Ligt, Dorgu và Mason Mount vắng mặt vì chấn thương.
Tottenham: James Maddison, Dejan Kulusevski, Kudus, Pedro Porro, Richarlison, Bentancur, Ben Davies, Lucas Bergvall và Kevin Danso chấn thương. Khả năng ra sân của Van de Ven và Romero còn bỏ ngỏ.
