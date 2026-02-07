Đội hình dự kiến

MU: Lammens; Dalot, Maguire, Martinez, Shaw; Casemiro, Mainoo; Diallo, Fernandes, Cunha; Mbeumo.

Tottenham: Vicario; Spence, Romero, Van de Ven, Udogie; Bissouma, Gallagher; Odobert, Simons, Kolo Muani; Solanke.

* Trực tiếp bóng đá - liên tục cập nhật và chỉnh sửa

Lịch thi đấu
Vòng 25
07/02/2026 03:00:00 Leeds - Nottingham Forest
07/02/2026 19:30:00 Manchester United - Tottenham
07/02/2026 22:00:00 Arsenal - Sunderland
07/02/2026 22:00:00 Bournemouth - Aston Villa
07/02/2026 22:00:00 Burnley - West Ham
07/02/2026 22:00:00 Fulham - Everton
07/02/2026 22:00:00 Wolves - Chelsea
08/02/2026 00:30:00 Newcastle - Brentford
08/02/2026 21:00:00 Brighton - Crystal Palace
08/02/2026 23:30:00 Liverpool - Manchester City
06/02/2026 | 23:16

17h30

HAZncoRXoAAt8Ga.jpg
HAZncjRWcAA6jQ9.jpg
Các cầu thủ hăng say tập luyện - Ảnh: MUFC
Thu gọn
06/02/2026 | 23:15

17h

Thông tin lực lượng

MU: De Ligt, Dorgu và Mason Mount vắng mặt vì chấn thương.

Tottenham: James Maddison, Dejan Kulusevski, Kudus, Pedro Porro, Richarlison, Bentancur, Ben Davies, Lucas Bergvall và Kevin Danso chấn thương. Khả năng ra sân của Van de Ven và Romero còn bỏ ngỏ.

F365 Two Badges Cristian Romero Richarlison Bruno Fernandes Manchester United Tottenham Hotspur 1320x742 (1).jpg
Hai đội hứa hẹn tạo nên trận cầu hấp dẫn - Ảnh: F365
Thu gọn