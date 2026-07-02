Mỹ bước vào vòng 1/16 World Cup 2026 với vị thế của đội đầu bảng D, sau hành trình vòng bảng tương đối thuyết phục. Đội chủ nhà thể hiện sự ổn định cả trong tấn công lẫn phòng ngự, qua đó tạo nền tảng vững chắc trước khi bước vào giai đoạn knock-out đầy áp lực.

Dưới bàn tay của HLV Mauricio Pochettino, Mỹ xây dựng lối chơi hiện đại với tốc độ cao và khả năng chuyển trạng thái nhanh. Những chiến thắng trước Paraguay và Australia cho thấy sự hiệu quả trong khâu dứt điểm, trong khi thất bại sát nút trước Thổ Nhĩ Kỳ không làm lu mờ màn trình diễn tổng thể tích cực của họ.

Ở chiều ngược lại, Bosnia & Herzegovina tiến vào vòng đấu này với tư cách đội xếp thứ ba có thành tích tốt. Dù không quá nổi bật, đại diện châu Âu vẫn cho thấy sự kiên cường và khả năng tận dụng cơ hội trong những thời điểm quan trọng. Họ nhiều khả năng sẽ lựa chọn lối chơi phòng ngự phản công nhằm hạn chế sức mạnh của đối thủ.

Xét trên nhiều yếu tố, từ lợi thế sân nhà, chất lượng đội hình đến phong độ hiện tại, Mỹ vẫn được đánh giá cao hơn. Nếu duy trì được sự tập trung và tận dụng tốt cơ hội, đội chủ nhà hoàn toàn có thể giành vé đi tiếp.

Đội hình dự kiến Mỹ vs Bosnia & Herzegovina

Mỹ (4-3-3): Turner; Scally, Richards, Ream, Robinson; McKennie, Adams, Musah; Weah, Balogun, Pulisic.

Bosnia & Herzegovina (4-2-3-1): Vasilj; Gazibegovic, Ahmedhodzic, Barisic, Kolasinac; Krunic, Tahirovic; Demirovic, Hajradinovic, Alajbegovic; Dzeko.