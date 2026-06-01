Mỹ bước vào cuộc chạm trán Australia ở lượt trận thứ hai bảng D World Cup 2026 với sự tự tin lớn sau màn trình diễn thuyết phục trước Paraguay. Chiến thắng đậm ở ngày ra quân giúp đội chủ nhà nắm lợi thế đáng kể trong cuộc đua giành vé vào vòng knock-out.

Mỹ vs Úc

Dưới sự dẫn dắt của HLV Mauricio Pochettino, tuyển Mỹ đang cho thấy lối chơi giàu tốc độ và khả năng chuyển trạng thái hiệu quả. Vấn đề được quan tâm nhiều nhất là thể trạng của Christian Pulisic sau khi ngôi sao này phải rời sân sớm ở trận trước. Dù vậy, ban huấn luyện đội bóng xứ cờ hoa tỏ ra lạc quan về khả năng ra sân của đội trưởng 26 tuổi.

Nếu Pulisic hoàn toàn bình phục, Mỹ nhiều khả năng tiếp tục sử dụng bộ khung quen thuộc với Balogun lĩnh xướng hàng công, được hỗ trợ bởi những cái tên giàu đột biến như McKennie, Dest và Tillman.

Ở chiều ngược lại, Australia cũng có màn khởi đầu tích cực và cho thấy sự chắc chắn trong cách vận hành. Tuy nhiên, trước đối thủ sở hữu nhiều ngôi sao đang đạt phong độ cao cùng lợi thế sân nhà, đại diện châu Á bị đánh giá thấp hơn. Mỹ vì thế được kỳ vọng sẽ tiếp tục nối dài mạch thắng để tiến gần hơn tới tấm vé đi tiếp.